Hafen von Guangzhou für 2019 bereit

Anmelden unter: www.iaphgz2019.com

Am 9. Mai fand die World Ports Conference der Internationalen Hafenvereinigung (IAPH) in Baku (Aserbaidschan) statt. Unter den Teilnehmern befanden sich mehr als 300 Häfen sowie mit Häfen verbundene Unternehmen und Organisationen aus der ganzen Welt. Die Gäste wurden von der Hafenbehörde von Guangzhou, dem Veranstaltungsort der World Ports Conference 2019 und einem bedeutenden Außenhandelshafen Chinas, sehr herzlich zum nächsten Kongress eingeladen.

At the closing ceremony of the Conference, Ms. Yuan Yue, the Deputy Director of Guangzhou Port Authority, Mr. Santiago Garcia Milà, President of IAPH, and Dr. Taleh Ziyadov, Director General of Baku International Sea Trade Port CJSC jointly launched the emblem for 2019 China World Ports Conference, symbolizing the official launching for 31st World Port Conference in Guangzhou. (Photo: Business Wire)