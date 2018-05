"Darmstädter Echo" zur Steuerschätzung:

"Der eigentliche Skandal ist die Aussage, dass es keine Spielräume für eine Steuerreform gebe. Wann, wenn nicht jetzt? In wenigen anderen Ländern werden die Menschen vom Staat so stark belastet wie in Deutschland. Vor allem die viel zitierte Mitte der Gesellschaft spürt das und lässt sich durch Almosen nicht ewig abspeisen. Vertrauen in das Gerechtigkeitsempfinden der Politik ist noch viel wechselhafter als die Konjunktur. Der Aufstieg der AfD ist dafür nicht der einzige, aber einer der schlagendsten Beweise."/yyzz/DP/he

AXC0006 2018-05-11/05:35