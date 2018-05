"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Atomabkommen mit Iran:

"Das Abkommen hat den nuklearen Ambitionen Irans in den vergangenen zwei Jahren einen Riegel vorgeschoben - aber eben nicht seinem strategischen Ausgreifen auf die arabische Halbinsel und seiner aggressiven Politik gegen Israel. (...) Was nun? Es ist schwer vorstellbar, dass die Europäer das Abkommen alleine am Leben erhalten können. Ihre Unternehmen werden sich hüten, Handel mit Iran zu treiben, wenn amerikanische Sanktionen drohen. Macron hat deshalb ein erweitertes Abkommen vorgeschlagen, das auch regionale Fragen und das iranische Raketenprogramm umfassen könnte. Das wäre in der Tat wünschenswert (...). Erforderlich wäre allerdings viel guter Wille auf allen Seiten - vor allem in Washington, Moskau und Teheran. Leider haben dort überall engstirnige Nationalisten das Sagen."/yyzz/DP/he

