Für Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger ist das Geschäft mit Aufzügen zentral. Doch Investor Cevian ist da ganz anderer Meinung - und will die Sparte abspalten.

Für ein paar Momente wirkt es so, als sei Heinrich Hiesinger in seinem eigenen Aufzug gefangen. Mehrfach drückt eine Mitarbeiterin auf den Knopf, doch die Tür will sich einfach nicht öffnen. Schließlich gibt es einen leichten Rums, und der Weg wird frei. Aus der Kabine drängen chinesische Politiker, einige Ingenieure und schließlich auch der Thyssenkrupp-Chef. Alles gut gegangen, sagt einer scherzend, und zeigt nach oben zur Spitze des fast 250 Meter hohen Fahrstuhlturms.

Den hat sich der deutsche Industriekonzern rund 100 Millionen Euro kosten lassen. In dem Testbau in der südchinesischen Stadt Zhongshan rasen die Kabinen nun innerhalb von nur 18 Sekunden 31 Geschosse rauf und runter. Die neue Technik, die ohne herkömmliche Seile auskommt, soll dazu beitragen, dass die Deutschen in China ganz groß rauskommen. Der Bedarf ist da, kaum ein neues Gebäude in den Metropolen des Landes ist weniger als 20 Stockwerke hoch. Geht es nach Hiesinger, kommen die Aufzüge künftig aus dem neuen Werk von Disen Kelubo, wie die Chinesen Thyssenkrupp nennen. "Jeder Turmbau, und sei er noch so hoch, wird vom Grund auf aufgebaut", zitiert Hiesinger vor der lokalen Politikprominenz eine Landesweisheit. Kein Projekt könne ohne anfängliche Vision erfolgreich sein. "Wir als Thyssenkrupp denken genauso", lobt er sich.

9000 Kilometer von der Essener Zentrale entfernt wirkt Hiesinger entspannt und selbstbewusst. All die Probleme in der Heimat scheinen für eine Weile weit weg. Seit Monaten streitet sich Hiesinger mit dem schwedischen Großinvestor Cevian, dem der Umbau des Konzerns nicht weit und schnell genug geht. Der aktivistische Aktionär fordert nun nicht weniger als die Zerschlagung der industriellen Ikone. Ausgerechnet die Aufzugssparte soll ausgegliedert und künftig eigenständig geführt werden. Hiesinger will das unbedingt vermeiden.

Das Aufzugsgeschäft ist heute der mit Abstand wichtigste Gewinnbringer von Thyssenkrupp. Im ersten Quartal steuerte es die Hälfte des gesamten Konzerngewinns von rund 400 Millionen Euro bei. Mit einer operativen Marge von knapp zwölf Prozent bewegt es sich in die Nähe der von Hiesinger ausgerufenen Zielvorgabe von 15 Prozent. In allen anderen Sparten läuft es schlechter. Im Schiffs- und Industrieanlagenbau fehlen lukrative Aufträge, deshalb jagt hier ein Sparprogramm das nächste. Die Automobilsparte wächst zwar, ist aber im Vergleich zur Konkurrenz viel zu klein. Und den Stahl will Hiesinger seit Langem in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der indischen Tata ausgliedern. Die Transaktion sollte eigentlich längst vollzogen sein, ihr Abschluss verzögert sich aber in die zweite Jahreshälfte. Es hängt an Details um das Tata-Stahlwerk in den Niederlanden.

