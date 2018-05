Global führende Unternehmen werden für ihre Initiative bei Innovationen mit bahnbrechender transformativer und inspirierender Wirkung ausgezeichnet

DALLAS, 10. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPO (http://www.ypo.org/), die weltweit führende Vereinigung für Unternehmenschefs, gab im Rahmen ihrer dritten alljährlichen YPO Innovationswoche (http://www.ypoinnovationweek.com/) die Gewinner der globalen Innovationspreise bekannt. Mit den globalen Innovationspreisen werden YPO-Mitglieder ausgezeichnet, die bahnbrechende Innovationen mit positiver transformativer Wirkung geschaffen haben.

Die globalen Innovationspreise stellen nicht nur eine Auszeichnung der besten Innovatoren unter mehr als 25.000 YPO Mitgliedern in 130 Ländern dar, sondern sind auch eine Anerkennung des besten Innovators in Afrika und des besten jungen Nachwuchs-Innovators, dessen Eltern YPO Mitglieder sind (17 bis 29 Jahre alt).

"Der YPO bietet sich jedes Jahr diese großartige Gelegenheit, diese hochrangigen Innovatoren auszuzeichnen und zu präsentieren, die einen weltweit prägenden Einfluss ausüben. Die globalen Innovationspreise präsentieren gezielt die Innovatoren, die bei der Schaffung fortschrittlich denkender Unternehmen führend sind und jetzt und für zukünftige Generationen Möglichkeiten von maßgeblicher Bedeutung schaffen," sagte Keith Alper, Vorstand der YPO Innovationswoche.



Im Mai 2018 bietet die YPO Innovationswoche mit über 500 wichtigen Veranstaltungen, interaktiven bidirektionalen Live-Videocasts und Livestream-Events weltweit Gelegenheit für einflussreiche Unternehmen, Innovatoren und Vordenker, zum Austausch von Ideen zu Inspiration, bahnbrechenden Lösungen und Umwandlungen zusammenzukommen. Die YPO gab den besten Innovator aus Afrika bei Africa Ignite in Nairobi, Kenia, und den Gewinner des globalen Innovationspreises in New York City bekannt.

Die Gewinner des globalen Innovationspreises 2018

Globaler Innovationspreis - Harjit Gill, X-Halo

Harjit Gill ist CEO von X-Halo, dem weltweit ersten Gerät zur frühzeitigen Erkennung von Erkrankungen der Atemwege, bevor sich Symptome einstellen. Das Gerät ist mit einem Smartphone verbunden und ist das einzige Gerät, das frühzeitig vor einer Erkrankung warnt, indem es den Gesundheitszustand der Lunge durch Messung der Atemtemperatur überwacht.

Mit dem Gerät können Patienten nach der Erkennung von Anzeichen einer Erkrankung ihren Lebensstil umstellen und medikamentöse Optionen zu einem erschwinglichen Preis nutzen, um potenzielle Risiken zu Hause zu behandeln.



Globaler Innovationspreis - Bester Innovator aus Afrika - Yariv Cohen, Ignite Power

Yariv Cohen ist CEO von Ignite Power, einem panafrikanischen Entwickler und Finanzier von sicheren, sauberen Energielösungen. Eine dieser Lösungen ist ein Solarsystem für Haushalte in ländlichen Gegenden, das mit Mobilabrechnungsoptionen integriert wird und Energie nach Bedarf gegen eine Nutzungsgebühr von nur 4 US-Dollar pro Monat liefert.



Ignite Power hat beinahe 500.000 Menschen den Zugriff auf sichere Solarenergie und -projeke ermöglicht. Diese Zahl soll bis 2021 erwartungsgemäß auf 10 Millionen steigen.



Globaler Innovationspreis - YPO Next Generation - Leslie Lim, Cicil

Leslie Lim ist Mitbegründer von Cicil, einem Google Launchpad-Akzelerator-Startup, das sich schwerpunktmäßig darauf konzentriert, unterversorgten Studenten an Universitäten in Indonesien finanziellen Zugriff zu verschaffen. Cicil bietet Mikrokredite für Studenten zur Unterstützung verschiedener Finanzierungstätigkeiten, wie Finanzierung von Laptops und Tablets, Sportausrüstung und Ähnlichem.



"Wir gratulieren den Empfängern des globalen Innovationspreises 2018, die die Innovationskraft und das Talentspektrum des globalen YPO Netzwerks deutlich machen," sagte Scott Mordell, CEO der YPO (http://www.ypo.org/). "Diese Innovatoren beschleunigen den Fortschritt und sind wegweisend für die Zukunft."

Finalisten

Zu den besten Finalisten für die globalen Innovationspreise der YPO gehören:



Jerry Callahan, Gründer und CEO von Heatworks

Jerry Callahan ist der Erfinder der Ohmic Array-Technologie, bei der ein Graphitelektroden-Array mit einem digitalen Steuermechanismus kombiniert wird. Sie bietet ein einfaches und effizientes Verfahren zur Warmwasserproduktion mit Wasser als Heizelement an Stelle von metallischen Heizelementen.



Nicolas Durand, CEO und Gründer von Abionic

Nicolas Durand ist CEO und Gründer von Abionic, dem Entwickler des abioSCOPE, der weltweit schnellsten Diagnoseplattform auf Basis eines Blutstropfens zur Verbesserung der medizinischen Diagnose in Krankenhäusern und Arztpraxen.

George Kurtz, Präsident, CEO und Mitbegründer von CrowdStrike

George Kurtz ist Präsident, CEO und Mitbegründer von CrowdStrike, einem Netzsicherheitstechnologie-Unternehmen, das für seinen cloud-basierten Ansatz zur Verhütung von Sicherheitsverletzungen bekannt ist. Mit der Falcon-Plattform, der Technologie von CrowdStrike, wurde ein neuer Standard geschaffen, der Organisationen bei der Verhütung von Sicherheitsverletzungen unterstützt und bei der Verhütung hochentwickelter, gezielter Angriffe unabhängig von deren Ursprung oder Technik über Malware hinausgeht.

Sunil Lalvani, Geschäftsführer bei Binatone Lifestyle Ltd.

Sunil Lalvani ist der Gründer des Projekts Maji, mit dem die weltweite Wasserkrise durch die Konstruktion und Entwicklung von mit Solarenergie betriebenen Wasserkiosken in ländlichen Gemeinden in Afrika südlich der Sahara zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser bewältigt werden soll. Derzeit werden mit dem Projekt Maji 15.000 Menschen an 11 Standorten mit sauberem Wasser versorgt; Ziel ist, diese Zahl bis 2025 auf eine Million Menschen zu steigern.

Christina Lomasney, President, CEO und Mitbegründerin von Modumetal, Inc.

Christina Lomasney ist President, CEO und Mitbegründerin von Modumetal, einem Unternehmen, das eine neue Klasse von Nanoschicht-Metallen herstellt, die belastbarer, leichter und haltbarer als herkömmliche Metalle und Legierungen sind. Die Nanoschicht-Legierungen von Modumetal werden aus den selben Rohmaterialien hergestellt, können aber für fast alle Verwendungsarten eingesetzt werden, bei denen Metalle und Metalllegierungen heute eingesetzt werden, während sie gleichzeitig erheblich bessere Leistungen als herkömmliche Metalle bieten.

Bob White, President und CEO von Entellus Medical, Inc

Bob White ist President und CEO von Entellus Medical, Inc, dem Erfinder des XprESS ENT Dilatationssystems. Das System, das bis dato bei mehr als 200.000 Patienten eingesetzt wurde, wird für die minimal invasive Behandlung von erwachsenen Patienten und Kindern mit chronischer und chronisch wiederkehrender Sinusitis verwendet. Die mit dem System behandelten Patienten erholten sich schneller, hatten geringere Blutungen, brauchten weniger schmerzstillende verschreibungspflichtige Medikamente und ein geringeres Debridement nach dem Eingriff.

Lee Zheng, Inhaber von Smart Technologies and Investment Ltd. und Gründer und CEO von PIN Genie

Lee Zheng ist Firmeninhaber von Smart Technologies and Investment und Gründer und CEO von PIN Genie. PIN Genie ist eine Innovation der PIN-Technologie. Diese hochgradig sichere patentierte Technologie zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann bei Geräten eingesetzt werden, die eine PIN-Nummer brauchen, und macht es anderen Personen unmöglich, diese Nummer zu ermitteln. Sie bietet Nutzern damit mehr Sicherheit und Komfort.

Über die YPO Innovationswoche

Die YPO Innovationswoche (http://www.ypoinnovationweek.com/) ist eine Reihe von über 50 Events, die auf der ganzen Welt in mehr als 30 Ländern in der Zeit vom 7. - 11. Mai 2018 abgehalten werden. Teilnehmer sind dynamische globale Innovatoren, die zusammenkommen, um sich über die besten Unternehmensstrategien und zeitgerechte, relevante Erkenntnisse auszutauschen, die Innovationen vorantreiben und die Zukunft globaler Unternehmen im nächsten Jahrzehnt mitbestimmen.

Bei wichtigen Events im Rahmen der Innovationswoche, wie u.a. interaktiven bidirektionalen Live-Videocasts und Livestream-Events, lernen Führungskräfte, wie sie weltweit mit Innovationstrends Schritt halten, Branchenpraktiken innovieren oder abschaffen und unternehmensweit wertschöpfende Konzepte mit positiven Auswirkungen auf Gemeinden, Branchen und die ganze Welt entwickeln und ausbauen können.

Über die YPO

Die YPO ist die weltweit führende Vereinigung für Unternehmenschefs.

Die YPO ist eine globale Plattform für Unternehmensleiter zum gegenseitigen Austausch, Lernen und zur Weiterentwicklung. YPO-Mitglieder nutzen das Wissen, den Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten Unternehmenschefs der Welt, um Unternehmen zu inspirieren und Einfluss auf persönlicher, familiärer und Gemeindeebene zu schaffen.

Die YPO inspiriert heute über 25.000 Mitglieder in mehr als 130 Ländern in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensarten. Insgesamt beschäftigen Unternehmen unter YPO-Führung 16 Millionen Menschen und generieren jährliche Einnahmen in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Lebenslang. Weitere Informationen finden Sie auf YPO.org (http://www.ypo.org/).

Ansprechpartner:

YPO

Linda Fisk

Büronummer: +1 972 629 7305 (Vereinigte Staaten)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org (mailto:press@ypo.org)

