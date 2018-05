Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain Portfolioinvestment in KODAKOne-Plattform SAFT/KODAKcoin-Angebot beginnt am 21. Mai 2018 DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Zwischenbericht Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain Portfolioinvestment in KODAKOne-Plattform SAFT/KODAKcoin-Angebot beginnt am 21. Mai 2018 11.05.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Global Blockchain Portfolioinvestment in KODAKOne-Plattform SAFT/KODAKcoin-Angebot beginnt am 21. Mai 2018 Vancouver, British Columbia. 11. Mai 2018 - Global Blockchain Technologies Corp. ("BLOC" oder das "Unternehmen") (CSE: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ein Lead-Investor in KODAKOne gibt bekannt, dass WENN Digital Inc., der Betreiber der KODAKOne Image Rights Management Platform ("KODAKOne"), eine auf Blockchain basierende Plattform zur Verwaltung und zum Schutz von Bildrechten, den offiziellen Beginn der $1,00-Runde ihres Angebots der Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) am 21. Mai 2018 ankündigt. KODAKOne ist eine in der Blockchain gesicherte Plattform zum Schutz, Monetarisierung und Vertrieb von Bildern, deren Start eines Beta-Programms im Jahr 2018 erwartet wird. Dies wird einen Bildmarkt schaffen, wo Nutzer basierend auf Lizenzierungsbedingungen Fotos kaufen, verkaufen und tauschen können. Er wird als ein One-Stop-Shop für die Management-, Schutz- und Vertriebsanforderungen der Fotografen dienen. Die Plattform wird ein verschlüsseltes digitales Besitzrechteregister für Fotografen schaffen, um ihre neuen und archivierten Arbeiten zu schützen, zu verwalten und zu monetarisieren - was das Registrieren, das Verschicken und den Verkauf ihrer digitalisierten Bilder beachtlich verbilligt und beschleunigt. Shidan Gouran, President des Unternehmens, sagte: "BLOC inkubiert, gründet, schließt Partnerschaften und investiert strategisch in Unternehmen, die sich um die Innovation und Entwicklung von Technologie bemühen, um die Branchen zu verbessern und zu verändern. Unsere Investition in KODAKOne hat sich jetzt zu einem vollen kommerziellen Angebot entwickelt, das als eines der ersten sicherheitskonformen Angebote in der Blockchain zählen sollte." Cameron Chell, Chairman von ICOx Innovations, sagte: "Wir sind extrem begeistert, dieses erste Projekt zu diesem Stadium zu bringen. Wir haben die heutige Technologie zur Lösung realer Probleme mit großen Marken gebracht und das in der effizientesten und gesetzeskonformsten Art durchgeführt. Wir glauben, dass wir den Weg für die Entwicklung bereiten, was eine gesunde und dynamische Kryptobranche sein wird." Weitere Informationen über KODAKOnes Eigenschaften und Fähigkeiten finden Sie unter: www.kodakone.com. Haben Sie eine Frage? Schließen Sie sich unserer Tokenholder Group bei ICOxConnect an: https://www.icoxconnect.com/groups/kodakone-175 Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran President Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Über WENN Digital WENN Digital ist in Partnerschaft mit Kodak der Urheber und der Betreiber der KODAKOne-Plattform und der KODAKCoin-Token. WENN Digital und ihre Berater bilden ein erfahrenes Entwicklungs- und Betriebsteam mit Fachkompetenz bei der geschützten Blockchain-Entwicklung, Big-Data, Urheberrechten, Bilderkennung durch künstliche Intelligenz und Monetarisierungssysteme nach einer Lizenzierung. Über ICOx Innovations Inc. ICOx Innovations bietet eine Plattform zum Entwurf und Schaffung von Kryptoökonomien, die real existierende Probleme mit etablierten Organisationen lösen, die durch die Verwendung von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen profitieren und ihr Geschäft vergrößern können. Die ICOx Innovations ICO-Plattform ist konformitätsbedingt und verbindet rigorose strategische Planung, Kapitalstruktur, technische Integration und Token-Wirtschaftsmodellenwicklung, die zur Schaffung nachhaltiger Ökonomien für ihre ICO-Kunden konzipiert sind. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 