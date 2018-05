Vortragszusammenfassung: Sind Geldroboter sinnvoll für die Realwirtschaft? Martin Ehrenhauser, EU-Abgeordneter a.D., ist mit seinem Buch sogar in die Sputniknews gekommen, das Thema Geldroboter interessiert mich und offenbar auch einige Dutzend andere Menschen, wie man am 8.5.18 am fast vollen Vortragssaal im Wirtschaftsmuseum erkennen konnte. Leider waren unsere Erwartungen an den Vortrag zu hoch, wir wollten vor allem erfahren, welchen Schaden (Kurscrashes u.ä.) diese Geldroboter anrichten können, und wie man sie austricksen kann. Im Vortrag ging es aber vor allem um das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen diesen Geldrobotern und den "bodenständigen" (ich verwende mal dieses Wort) Instutionellen, die z.B. als Versicherungen die Anlegergelder veranlagen...

Den vollständigen Artikel lesen ...