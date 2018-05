Trumps Logik klingt einfach: Er schließt ausländische Produkte vom US-Markt aus und schon entstehen viele neue Arbeitsplätze und das Land wird wieder groß. Internationale Handelsketten machen dieses Kalkül zunichte.

Es besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass die Welt - nicht zuletzt durch die Digitalisierung - immer komplexer wird und die Kanäle, durch die Entscheidungen an einer Stelle ihre Wirkungen auch anderswo entfalten, immer schwerer zu durchschauen sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob auch politische Maßnahmen zu unbeabsichtigten Nebenwirkungen führen können, zum Beispiel eine Wirtschaftssanktion gegen unliebsame Länder wie den Iran. Die Antwort lautet: mit jahrzehntelang verwendeten Strategien wie Sanktionsmaßnahmen oder Strafzölle kann man andere Länder zwar immer noch treffen, aber dies nur mit erheblich gestiegenen Risiken und Nebenwirkungen.

Diese Komplexität und ihre Folgen werden klar am Fall der sogenannten globalen Wertschöpfungsketten (GVCs, Global Value Chains). Die wenigsten Produkte werden heutzutage noch an einem Ort hergestellt und dann in die Welt verkauft. In der Regel findet die Produktion in kleine Schritte aufgeteilt an verschiedenen Orten statt. Dabei wird das Produkt in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen beziehungsweise einzelne Vorprodukte zwischen den Produktionsstätten transportiert. Diese Aufspaltung der Wertschöpfungsketten bedeutet auch eine Veränderung der internationalen Handelsströme - früher spezialisierten sich die Menschen und Unternehmen in den beteiligten Ländern auf ganze Produktpaletten (Maschinenbau in Deutschland, Bekleidung in China) und tauschten diese Güter aus. Heute spezialisieren sich Standorte (beziehungsweise die dort lebenden Menschen) auf einzelne Aufgaben eines komplexen Produktionsprozesses.

Dadurch hat sich manches im Vergleich zu den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verändert. Zum Ersten ändern sich Spezialisierungsmuster rascher mit der Folge, dass Wissen schneller abgeschrieben werden ...

