Von Josh Mitchell

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Zahl der in den USA gestellten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat in der Woche zum 5. Mai stagniert. Im Vergleich zur Vorwoche verharrte die Zahl auf saisonbereinigter Basis bei 211.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert mit 211.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt fiel gegenüber der Vorwoche um 5.500 auf 216.000, der niedrigste Wert seit Dezember 1969.

In der Woche zum 28. April erhielten 1,790 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 30.000.

May 10, 2018

