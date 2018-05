Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta003/10.05.2018/14:50) - Die Feike AG freut sich bekannt zu geben, dass die Gesellschaft eine Vereinbarung mit der Valens Bank AG getroffen hat, wonach die Feike AG 100% der Valens Bank AG übernehmen soll. Die Übernahme erfolgt durch Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Weitere Informationen folgen in den nächsten vier Wochen. Die Kapitalerhöhung wird Gegenstand einer außerordentlichen Hauptversammlung sein. Über die Einberufung ,und die genauen Einzelheiten betreffend die geplante Übernahme wird so bald wie möglich berichtet.



Im Rahmen dieses Prozesses wird die Feike AG in Valens AG umbenannt, und die Gesellschaft wird ab heute die Valens als Brandname verwenden.



"Wir sind stolz, die Valens Bank Ltd. begrüßen zu dürfen, und wir sind sicher, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, Shareholder Value für jetzige und kommende Investoren zu schaffen", sagte James Holmes, Vorsitzender des Aufsichtsrats.



