US-BOTSCHAFTER - Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat seine viel kritisierte Twitter-Botschaft verteidigt, in der er den Rückzug deutscher Unternehmen aus dem Iran gefordert hatte. Er habe "einen anderen Stil", sagte Grenell den Zeitungen der Funke Mediegruppe. "Da will ich ganz ehrlich sein." Er sei gegen Gruppendenken in der Diplomatie. "Wenn man Krieg vermeiden will, verfügt man besser über Diplomaten, die bereit sind, hart zu sein", fügte er hinzu. "Das ist meine Aufgabe. Ich möchte nicht scheitern. Diplomat zu sein, bedeutet für mich, Klartext zu sprechen - gerade gegenüber Freunden." (Funke Mediengruppe)

HANDEL EU/USA - Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU liegt ein neuer Kompromissvorschlag auf dem Tisch. Wenn US-Präsident Donald Trump die Europäer dauerhaft von den geplanten Schutzzöllen auf Stahl ausnehme und stattdessen Einfuhrquoten erlasse, könnte die EU auf ihre angedrohten Gegenzölle auf US-Produkte wie Bourbon verzichten, heißt es in Brüssel. Grundsätzlich liege diese Lösungsvariante auf dem Tisch, heißt es. Es könne aber im Moment nicht davon die Rede sein, dass dies die sich abzeichnende Lösung sein werde. (Handelsblatt S. 17)

CHINA - Das chinesische Jahrhundert. Amerika stößt an seine Grenzen, die aufsteigende Macht Peking testet sie gerade aus. Das Riesenreich will wohl nicht die Welt beherrschen, dafür reichen die Kräfte nicht aus - vorerst jedenfalls. (Welt, S. 6)

STEUERN - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lehnt das Ziel der "schwarzen Null" von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), wonach der Bund bis 2022 keine neuen Schulden machen soll, ab. Zugleich stemmt er sich gegen Steuererleichterungen. "Die große Koalition macht einen schweren Fehler, wenn sie das, was im Koalitionsvertrag an Investitionen vereinbart wurde, nicht einhält", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

FACHKRÄFTEMANGEL - Der Kampf gegen den Fachkräftemangel ist aus Sicht von Wirtschaftsvertretern nur mit unkompliziert gesteuerter Zuwanderung zu gewinnen. Es brauche schnell ein Einwanderungsgesetz, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg, Wolfgang März. Hintergrund der Forderung ist ein Ergebnis einer Umfrage zur Konjunktur im Norden des Landes, wonach zwei von drei Unternehmen angaben, der Fachkräftemangel sei das größte Risiko für die Entwicklung. (Welt S. 9)

TARIFEINIGUNG/IG BAU - Vor der zweiten Schlichtungsrunde im Tarifkonflikt des Baugewerbes an diesem Freitag sieht die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwalt (IG Bau) offenbar die Chance einer Lösung. Zwar bereite sich seine Gewerkschaft "natürlich auch organisatorisch auf Streiks vor", so IG-Bau-chef Robert Feiger. Einen Arbeitskampf bevorzuge man derzeit aber nicht. (FAZ S. 19)

BAUBRANCHE - Der Nettoüberschuss der Baufirmen ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Das zeigt eine neue Studie des Pestel Instituts im Auftrag der IG BAU. "Wir erleben einen Bauboom in allen Bereichen", sagte der IG BAU-Vorsitzende Robert Feiger dem Tagesspiegel. Die Erwartungen der Bauarbeiter an die Tarifpartner seien deshalb "so hoch wie lange nicht. Mit Almosen lassen sie sich nicht mehr abspeisen." An diesem Freitag findet die zweite und vermutlich entscheidende Schlichtungsrunde in der Baubranche unter Leitung des früheren SPD-Wirtschaftsministers Wolfgang Clement statt. (Tagesspiegel)

NACHHALTIGKEIT - Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat ein Umdenken bezüglich der Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgemacht. Eine Befragung von 100 Unternehmen, davon 52 Banken und neun Versicherer, habe ergeben, dass etwa 80 Prozent die Berichtspflicht positiv bewerten. 57 Prozent würden sich zudem systematischer als zuvor mit Nachhaltigkeitsrisiken auseinandersetzen. (Börsen-Zeitung S. 5)

ERDGAS - Deuschlands Erdgasreserven sind in den vergangenen zehn Jahren kräftig gesunken. Seit Januar 2008 gingen die heimischen Reserven um 71 Prozent auf 63,1 Milliarden Kubikmeter zurück, wie das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mitteilte. (Welt S. 9)

KABELNETZ - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) betont die wichtige Rolle der Kabelnetzbetreiber beim Ausbau des schnellen Internet. "Drei Viertel der Haushalte können heute schon über das TV-Kabel schnell ins Internet, nach entsprechender Aufrüstung werden sie Gigabit-Bandbreiten haben", sagte der zuständige Minister für die digitale Infrastruktur dem Handelsblatt. "Insofern fällt auch den Kabelnetzbetreibern eine wichtige Rolle zu bei dem Ziel, alle Haushalte flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen." (Handelsblatt S. 13)

FINTECH - Der Fintech-Experte Peter Barkow betrachtet die Entwicklung der deutschen Fintech-Branche mit Ausbau der Ökosysteme grundsätzlich optimistisch, wünscht sich aber bei der Fintech-Förderung eine Überwindung des regionalen Klein-Klein und fordert den Aufbau einer Dachmarke "Fintech made in Germany". Von einem Brexit-Effekt für Fintech sei nichts zu spüren, so Barkow im Interview mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung S. 5)

TECHNOLOGIE-KONZERNE - Der früherer Telekom Personalvorstand, Thomas Sattelberger, erläutert im Interview mit dem Handelsblatt, warum Deutschland nicht mehr Tech-Konzerne vom Kaliber SAP hervorbringt. "Deutschland zeigt in der Digitalökonomie eine Mittelmäßigkeit, die wir uns nicht Leisten dürfen", so der Bundestagsabgeordnete der FDP. (Handelsblatt S. 57)

BARGELDLOSE ZAHLUNGEN - Japan dringt auf eine schnellere Verbreitung von bargeldlosen Zahlungsdiensten. Laut der neuen "Cashless Vision" soll der bargeldlose Anteil im Zahlungsverkehr von 18,4 Prozent im Jahr 2015 auf 40 Prozent im Jahr 2025 steigen. (Börsen-Zeitung S. 5)

KRYPTOWÄHRUNGSINDEX - Bloomberg hat sich mit dem bekannten Bitcoin-Investor Mike Novogratz verbündet, um einen Kryptowährungsindex aufzulegen. Der Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) bildet seit Mittwoch gewichtet nach Marktkapitalisierung die Wertentwicklung von liquiden Kryptowährungen ab. (Börsen-Zeitung S. 5)

MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE - Mit einer Musterfeststellungsklage soll es künftig für Verbraucher einfacher werden, ihre Rechte gebündelt durchzusetzen. Bislang haben Verbraucher gerichtliche Auseinandersetzungen gemieden, wenn mögliche Klagekosten höher einzuschätzen waren als der eingeklagte Betrag. Diese Hürden werden nun deutlich gesenkt. Die wichtigsten Fragen und Antworten. (Handelsblatt S. 42, FAZ S. 19, SZ S. 21)

WERKSWOHNUNGEN - Werkswohnungen galten in Deutschland lange als Auslaufmodell. Viele Unternehmen verkauften solche Immobilen - zu gering war der Ertrag, zu groß erschien ihnen der Aufwand, zu wenig zu tun hatten die Wohnungen mit dem Kerngeschäft. Doch nun wird die Werkswohnung neu entdeckt. Das geht aus einer Untersuchung des Berliner Forschungs- und Beratungsinstituts Regiokontext hervor. (SZ, S. 17)

STIFTUNGEN - Für viele Stiftungen wird es immer schwieriger, ihren Kapitalstock zu erhalten und ausreichend Erträge für ihre Projekte zu erwirtschaften. Eine Studie der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin zeigt jetzt, dass bei einem geschätzten Stiftungsvermögen von 100 Milliarden Euro in Deutschland zusätzlich mindestens 2 Milliarden Euro jährlich für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stehen könnten, wenn das Stiftungskapital etwas breiter und risikobereiter angelegt werden würde. Das zeige ein Vergleich mit US-amerikanischen Universitätsstiftungen. (Handelsblatt S. 15)

