lm group mit Neuigkeiten zum

Teilrückkaufangebot von lastminute.com N.V

Amsterdam / Chiasso, 11. Mai 2018 - lm group (das "Unternehmen"), ein führender europäischer Online-Anbieter in der Urlaubs- und Freizeitbranche, publiziert das vorläufige Endresultat des Teilrückkaufangebots (Partial Self Tender Offer, PSTO) von lastminute.com N.V. (der "Anbieter"), welches im April lanciert wurde.

Auf der Grundlage einer provisorischen Zählung wurden der Anbieterin bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 9. Mai 2018, 16:00 Uhr MESZ unter dem Angebot insgesamt 4'684'562 lastminute Aktien, entsprechend 33.80% aller per 9. Mai 2018 kotierten lastminute Aktien bzw. 213.58% der 2'193'395 lastminute Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote), angedient.

Seit dem 10. April 2018 haben die Anbieterin und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen weder börslich noch ausserbörslich lastminute Aktien erworben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Endergebnis gemäss provisorischer Auswertung be-züglich lastminute Aktien im Überblick:

Anzahl lastminute

Aktien Aktienkapital / Stimmrechte

(Beteiligungsquote) Erfolgsquote Unter dem Kaufangebot angediente lastminute Aktien 4'684'562 33.80% 213.58% Von der Anbieterin* seit dem 10. April 2018 bis zum Ablauf der Angebotsfrist ausserhalb des Angebots erworbene lastminute Aktien 0 0% Provisorisches Endergebnis 4'684'562* 33.80%

* Daneben hält lastminute per 9. Mai 2018 über ihre Tochtergesellschaft Sealine Investments LP 516'430 lastminute Aktien (entsprechend 3.73% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von lastminute) (siehe Ziffer B.3 (Eigene Aktien) des Angebotsprospekts)).

Gemäss Angebotsprospekt erstreckt sich das Teilrückkaufangebot auf 2'193'395 Aktien des Aktienkapitals (die "Angebotsaktien"), die 15.83% des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens entsprechen, zu einem Angebotspreis von CHF 16 netto in bar (der "Angebotspreis") pro angebotene Aktie (das "PSTO" oder "Angebot").

Proportionale Kürzung der Annahmeerklärungen

Da bis zum Ablauf der Angebotsfrist mehr als 2'193'395 lastminute Aktien gültig angedient wurden, wird lastminute wie in Ziffer A.2 (Gegenstand des Angebots) des Angebotsprospekts beschrieben, die Annahmeerklärungen anteilsmässig auf 2'193'395 lastminute Aktien kürzen. Die andienenden Aktionäre bleiben dennoch verpflichtet, die entsprechend reduzierte Anzahl lastminute Aktien unter dem Angebot zu verkaufen.

Der Vollzug des Angebots findet voraussichtlich am 23. Mai 2018 statt. Die gültig angedienten aber in Folge der anteilsmässigen Kürzung nicht zur Annahme akzeptierten lastminute Aktien sind spätestens ab dem 23. Mai 2018 frei bzw. können spätestens ab dem 23. Mai 2018 wieder transferiert und gehandelt werden.

Das vorliegende Endergebnis ist provisorisch. Die definitive Meldung des Endergebnisses wird voraussichtlich am 16. Mai 2018 auf der Website der Anbieterin (www.lastminutegroup.com) veröffentlicht und in elektronischer Form den Finanzinformationsdienstleistern und der Übernahmekommission zugestellt.

Neue Helvetische Bank AG ist Manager des Angebots. Finanzberater ist Kepler Cheuvreux SA. Kontakt: 112 Avenue Kleber, 75116 Paris, Frankreich. E-mail: legal@keplercheuvreux.com

Disclaimer

Die Informationen in dieser Pressemitteilung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bezüglich weiterer Informationen wird auf den Angebotsprospekt verwiesen, welcher seit dem 10. April 2018 auf der Unternehmens-Website zur Verfügung steht:

www.lastminutegroup.com/investor-relations/share-information/partial-self-tender-offer.aspx (http://www.lastminutegroup.com/investor-relations/share-information/partial-self-tender-offer.aspx)

Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter und stellt kein Angebot oder Aufforderung dar, irgendwelche Wertpapiere zu kaufen oder zu veräussern, und ist keine Anlageberatung und kein Anreiz, sich in irgendwelchen Anlagetätigkeiten zu engagieren. Das Teilrückkaufangebot wird gemäss dem Angebotsprospekt und in keinem Rechtsraum unterbreitet, in dem das Unterbreiten des Teilrückkaufangebots oder dessen Annahme nicht mit den Wertpapiergesetzen oder anderen Gesetzen oder Bestimmungen dieses Rechtsraumes in Einklang stehen oder eine Registrierung, Genehmigung oder Anmeldung bei einer Aufsichtsbehörde erfordern würden, die nicht ausdrücklich in den Bedingungen des Angebotsprospekts berücksichtigt wurde.

lastminute.com gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der Online-Reisebranche und betreibt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Mio. Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als relevantes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. lastminute.com N.V (http://www.group.lastminute.com/). ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.