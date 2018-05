The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB51U9 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2U63 NORDLB GELDM.FRN 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2U71 NORDLB GELDM.FRN 15/18 BD00 BON EUR N

CA V8V3 XFRA CA92241L4064 VATIC VENTURES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA NFN XFRA DE000A0N4N52 NFON AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA TZB3 XFRA SE0011115971 TETHYS OIL AB AK SK-,0417 EQ00 EQU EUR N

CA XZEU XFRA IE00BFMNHK08 X(IE)-ESG MSCI EUROPE 1C EQ01 EQU EUR Y

CA XZMU XFRA IE00BFMNPS42 X(IE)-ESG MSCI USA 1C EQ01 EQU EUR Y

CA XZMJ XFRA IE00BG36TC12 X(IE)-ESG MSCI JAPAN 1C EQ01 EQU EUR Y

CA XZW0 XFRA IE00BZ02LR44 X(IE)-ESG MSCI WORLD 1C EQ01 EQU EUR Y