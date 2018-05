FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US75601W1045 REAL INDUSTRY DL-,01

KC3 XFRA CA53681G1090 LITHIUM CHILE INC.

G9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10

KBWA XFRA NL0000852580 BOSKALIS W. CVA EO -,01

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

HLBN XFRA CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2

SQF XFRA BMG0944P1068 BEAUTIFUL CHIN.HLDG.HD-10

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

5IV XFRA CA45254B1031 IMV INC.

G80 XFRA BMG2743V1028 DETAI NEW ENERGY GR.HD-05

XFRA CA92241L3074 VATIC VENTURES CORP.