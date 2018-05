Der Versicherungskonzern Talanx und seine Tochter Hannover Rück bündeln ihre Kräfte im Spezial-Versicherungsgeschäft. Die Talanx-Tochter HDI Global und der weltweit drittgrößte Rückversicherer wollen in einem gemeinsamen Unternehmen in der Agentur- und Spezialversicherung Verträge zu Vermögensschadenhaftpflicht, Organhaftpflicht, Rechtsschutz, Sport- und Unterhaltung und Luftfahrt zeichnen, wie sie am Freitag in Hannover mitteilten. Auch das Geschäft mit Bohrinseln und der Tierversicherung fällt in dieses Feld.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll auf jährliche Bruttoprämien von mehr als einer Milliarde Euro kommen, "exzellente" Wachstumsaussichten haben und sich auf Geschäft mit hohen Gewinnsspannen konzentrieren. HDI Global SE soll 50,2 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Hannover Rück den Rest. Schon für 2019 erwarten beide Seiten einen höheren Gewinnbeitrag des Bereichs als zuletzt. Für den Anteil an der Hannover-Rück-Tochter Inter Hannover bezahlt HDI Global den Angaben zufolge rund 100 Millionen Euro./stw/jha/

