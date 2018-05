Tagesgewinner war am Donnerstag JinkoSolar mit 3,80% auf 19,11 (63% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,00%) vor YY Inc. mit 3,45% auf 103,75 (79% Vol.; 1W 8,88%) und PayPalmit 2,83% auf 79,19 (128% Vol.; 1W 7,81%). Die Tagesverlierer: Dialog Semiconductor mit -6,88% auf 19,75 (150% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,45%), Allianz mit -3,27% auf 192,04 (76% Vol.; 1W -2,68%), Evotec mit -2,64% auf 12,37 (74% Vol.; 1W -7,10%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (27975,38 Mio.), Glencore (20812,25) und Apple (10438,6). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Dialog Semiconductor (150%), PayPal (128%) und Baidu (118%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Valeant mit 26,89%, die...

