Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Österreich-Zertifikat des Jahres": Die UniCredit nominiert in dieser Kategorie den HVB Mini Future Bull auf die Aktie der Raiffeisen Bank International AG (ISIN DE000HW29UK0). Grundsätzlich legt UniCredit onemarkets einen großen Schwerpunkt auch auf AT-Werte. Breite Produktpalette an Trading-Produkten mit AT-Bezug. Dabei geringerer Spread als die Konkurrenz. Nominierter Mini Future hat die positive Performance in AT - in diesem Fall Raiffeisen Bank...

