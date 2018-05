Zürich - Der langjährige Streit um Sika ist zu Ende. Sika, die Familienholding Schenker-Winkler (SWH) und Saint Gobain haben ihren Streit um die Kontrolle des Bauchemieunternehmens beendet und sich einvernehmlich geeinigt. Sika behält die Unabhängigkeit. Saint Gobain verzichtet auf die Übernahme der Stimmenmehrheit und wird im Gegenzug finanziell entschädigt. Am Ende wird Saint Gobain einen Anteil von rund 11 Prozent an Sika halten.

In einer "umfassenden Vereinbarung" wird die Beteiligung an dem Unternehmen und die Verteilung der Stimmrechte neu geregelt, wie Sika in einer Medienmitteilung am Freitag schreibt. Saint-Gobain übernimmt dabei die Schenker-Winkler-Holding von der Familie Burkard. Der Kaufpreis beträgt 3,22 Milliarden Franken und liege damit über 500 Millionen über dem ursprünglich 2014 vereinbarten Kaufpreis, heisst es weiter. Dies spiegele die Wertsteigerung von Sika.

Saint Gobain erhält 10,75% an Sika

Anschliessend verkauft Saint Gobain 6,97 Prozent der Sika-Aktien an Sika selbst zum ...

