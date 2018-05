TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Freitag die positiven Vorzeichen. Die Märkte der Region profitieren von überraschend schwach ausgefallenen US-Inflationsdaten, die schon am Donnerstag der Wall Street Auftrieb gegeben haben. Der unerwartet geringe Anstieg der Verbraucherpreise wird als Signal verstanden, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht noch mehr beschleunigen muss. Das sorgt für Kauflaune.

Die US-Inflationsdaten seien auch für die asiatischen Börsen positiv, sagt James Cheo, Investmentstratege bei der Bank of Singapore. Sie gäben den Investoren das beruhigende Gefühl, dass die Inflation unter Kontrolle sei.

In Tokio geht es für den Nikkei-225-Index um 1 Prozent nach oben auf 22.720 Punkte. Dass der Dollar in Reaktion auf die Inflationsdaten leicht zurückgekommen und der Yen im Gegenzug gestiegen ist, belastet den japanischen Aktienmarkt nicht.

Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,6 Prozent. In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index um 1,4 Prozent. In Schanghai verlieren die Kurse jedoch gegen die Tagetendenz im Schnitt 0,1 Prozent. Allerdings hatte der chinesische Aktienmarkt zuletzt auch einen guten Lauf.

Die Börse im malaysischen Kuala Lumpur ist auch am Freitag noch geschlossen. Bei der Wiederaufnahme des Handels am Montag dürfte der überraschende Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl am Mittwoch die Kurse dort zunächst belasten, erwarten Beobachter. Der Ausverkauf werde aber wohl bald beendet sein, prognostiziert Affin Hwang Capital. Die Analysten verweisen auf den Wahlsieg Donald Trumps und den Militärputsch in Thailand. Beide Ereignisse seien von den Aktienmärkten rasch abgehakt worden; schon bald seien die Kurse wieder gestiegen.

Gewinnwarnung lässt Q Tech einbrechen

Unter den Einzelwerten stürzen Q Tech in Hongkong um über 26 Prozent ab. Das Unternehmen erwartet, dass sich sein Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr wegen des schwachen chinesischen Smartphone-Markts und der aggressiven Preispolitik halbieren wird. Im April seien nur 10 Prozent mehr Kameramodule ausgeliefert werden.

Ansonsten sind Technologiewerte in der ganzen Region gesucht. Sie folgen ihren US-Pendants nach oben und profitieren dabei unter anderem davon, dass die Apple-Aktie am Donnerstag ein neues Rekordhoch markierte. In Hongkong rückt das Schwergewicht Tencent um 1,5 Prozent vor.

Die Ölpreise legen nach ihrem jüngsten Anstieg eine Pause ein. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 0,1 Prozent auf 77,36 Dollar. Die Preise hatten in den vergangenen Tagen und Wochen von Spekulationen auf neue Sanktionen gegen Iran profitiert.

Der Goldpreis, der am Donnerstag deutlicher zugelegt hatte, kommt ebenfalls leicht zurück. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,1 Prozent auf 1.320 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.129,30 +0,17% +1,06% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.719,68 +0,99% -0,20% 08:00 Kospi (Seoul) 2.478,34 +0,58% +0,44% 08:00 Schanghai-Comp. 3.171,90 -0,08% -4,11% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.227,84 +1,36% +3,05% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.557,86 +0,57% +3,96% 11:00 KLCI (Malaysia) Feiertag DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1918 +0,0% 1,1917 1,1860 -0,8% EUR/JPY 130,45 +0,0% 130,40 130,36 -3,6% EUR/GBP 0,8808 -0,1% 0,8815 0,8765 -0,9% GBP/USD 1,3530 +0,1% 1,3517 1,3529 +0,1% USD/JPY 109,46 +0,0% 109,42 109,91 -2,8% USD/KRW 1068,52 +0,3% 1065,50 1071,54 +0,1% USD/CNY 6,3451 -0,1% 6,3492 6,3640 -2,5% USD/CNH 6,3375 +0,1% 6,3299 6,3607 -2,7% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8499 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7536 +0,1% 0,7532 0,7477 -3,6% NZD/USD 0,6969 +0,0% 0,6965 0,6925 -1,8% Bitcoin BTC/USD 8.987,01 -1,7% 9.138,63 9.377,16 -34,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,32 71,36 -0,1% -0,04 +18,8% Brent/ICE 77,36 77,47 -0,1% -0,11 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,78 1.321,59 -0,1% -1,81 +1,3% Silber (Spot) 16,71 16,72 -0,1% -0,01 -1,3% Platin (Spot) 923,85 927,50 -0,4% -3,65 -0,6% Kupfer-Future 3,09 3,09 -0,0% -0,00 -6,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 01:26 ET (05:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.