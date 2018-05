Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Trotz ihres Ausstiegs aus dem Atomabkommen beharren die USA auf der Fortsetzung der internationalen Kontrollen der iranischen Nuklearanlagen im bisherigem Umfang. Washington erwarte, dass Teheran weiter mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) kooperiere, sagte ein US-Regierungsmitarbeiter. Dies gelte unabhängig davon, ob das Atomabkommen "in Kraft bleibt oder nicht". Die Regierungen der an der Vereinbarung von 2015 beteiligten europäischen Staaten - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - haben angekündigt, dass sie trotz des US-Ausstiegs an dem Abkommen festhalten wollen. Aus Teheran kommen indessen bislang gemischte Signale zur Zukunft der Vereinbarung. Auf Grundlage des Abkommens hatte der Iran umfassende Inspektionen seiner Nuklearanlagen durch die IAEA zugelassen. Hunderte solcher Kontrollbesuche fanden in den vergangenen drei Jahren statt. Dennoch begründete US-Präsident Donald Trump am Dienstag seine Aufkündigung des Abkommens damit, dass die Kontrollen nicht ausreichten. Der Regierungsmitarbeiter stellte jetzt jedoch klar, dass Trumps Entscheidung nicht etwa zu einem Ende der bisherigen Inspektionen führen dürfe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TALANX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Bruttopraemien 10.042 +3% 4 9.752 Kapitalanlageergebnis 997 -1% 4 1.011 EBIT 556 -4% 6 576 Ergebnis nach Steuern/Dritten 223 -6% 6 238 Ergebnis je Aktie 0,88 -6% 3 0,94

Weitere Termine:

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

09:20 DE/Nfon AG, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse (verschoben vom 9. Mai)

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt

18:15 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q, Siena

DIVIDENDENABSCHLAG

Lafargeholcim 2,00 CHF Sanofi 3,03 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2033 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,30 0,13 Nikkei-225 22.715,04 0,97 Schanghai-Comp. 3.169,77 -0,15 DAX 13.022,87 0,62 DAX-Future 13.036,50 0,41 XDAX 13.036,06 0,46 MDAX 26.742,40 0,23 TecDAX 2.787,23 0,50 EuroStoxx50 3.569,71 -0,00 Stoxx50 3.133,76 -0,20 Dow-Jones 24.739,53 0,80 S&P-500-Index 2.723,07 0,94 Nasdaq-Comp. 7.404,98 0,89 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,90 +10

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,53 2,52 0,64 USA 10 Jahre 2,97 2,96 0,56 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,05 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss ein paar Punkte höher erwartet. Neue Nachrichten, die die gute Stimmung an den Aktienmärkten trüben könnten, gibt es nicht, die Vorgaben der Wall Street sind erneut gut - insbesondere für Aktien aus der Halbleiterbranche. Der Euro liefert kein Argument für oder gegen europäische Aktien, er handelt kaum verändert knapp über 1,19 Dollar. Der DAX wird in diesem Umfeld zunächst 30 Punkte höher bei 13.053 Punkten gesehen, auch der Euro-Stoxx-50 dürfte etwas höher starten.

Rückblick: Uneinheitlich - Der DAX hielt sich deutlich besser als die meisten anderen Indizes. Hintergrund waren die zahlreichen Dividenden-Ausschüttungen, die den Index stützten, bei dem es sich um einen Performance-Index handelt, in den die Dividenden mit einfließen. In Mailand ging es dagegen um 1 Prozent nach unten, während die Rendite der italienischen 10-jährigen Anleihen deutlich anzogen. Die politische Hängepartie belastete weiter. Nachdem Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi grünes Licht gegeben hat für seinen Partner aus dem Rechtsbündnis, zeichnet sich dort ein euroskeptisches Regierungsbündnis ab. Unicredit legten dennoch um 1,8 Prozent zu und profitierten von überzeugenden Geschäftszahlen. Enel verloren dagegen 3,2 Prozent. Der Versorger verdiente zwar im ersten Quartal fast ein Fünftel mehr, der Umsatz sank aber um 2,2 Prozent. Royal Bank of Scotland (RBS) profitierten mit einem Plus von 3,8 Prozent davon, dass sich die Bank mit dem US-Justizministerium gegen eine Zahlung von 4,9 Milliarden Dollar auf die Beilegung eines Rechtsstreits verständigt hat. Für BT Group ging es um 7,4 Prozent nach unten nach stark enttäuschenden Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im DAX ging es für Merck KGaA um 1,6 Prozent auf 83,36 Euro nach oben. Hier stützte eine positive Studie der Citigroup, in der für den optimalen Fall ein Kursziel von 163 Euro für die Aktie genannt wird. Nach der Rally von 13,6 Prozent litten Dialog unter Gewinnmitnahmen und verloren 6,9 Prozent. Deutsche Telekom konnten sich behaupten und litten nicht unter dem hohen Minus bei BT, an der die Deutsche Telekom beteiligt ist.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Markt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen, sagte ein Beobachter. Die Zalando-Aktie wurde 0,2 Prozent höher getaxt und profitierte damit kaum davon, dass der Online-Versandhändler eigene Aktien zurückkaufen will.

USA / WALL STREET

Fester - Ein niedriger als gedacht ausgefallener Preisauftrieb in den USA sorgte für gute Stimmung. Der Markt wertete die Daten als Signal, dass die US-Notenbank das Tempo bei den Zinserhöhungen nicht beschleunigen muss. Für Dow & Co war es bereits der sechste Handelstag in Folge mit Aufschlägen. Die globalen Entwicklungen nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen rückten in den Hintergrund. Gesucht waren vor allem Technologiewerte, angetrieben von Apple. Sie gewannen 1,4 Prozent und kletterte im Verlauf erneut auf ein Rekordhoch. Für Facebook ging es um 1,6 Prozent nach oben, Intel gewannen 1,2 Prozent und Microsoft 1,0 Prozent. Der Halbleiter Subindex im S&P-500 gewann fast 2 Prozent, der Subindex Telekommunikationsdienstleister ebenfalls und der Technologie-Hardware-Index 1,2 Prozent.

Die US-Anleihen profitieren ebenfalls vom nur mäßigen Preisauftrieb in den USA. Für die Rendite der zehnjährigen Titel ging es um 4 Basispunkte auf 2,97 Prozent nach unten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.49 Uhr EUR/USD 1,1914 -0,0% 1,1917 1,1895 EUR/JPY 130,41 +0,0% 130,40 130,34 EUR/CHF 1,1952 -0,0% 1,1953 1,1938 GBP/EUR 1,1354 -0,0% 1,1418 1,1340 USD/JPY 109,46 +0,0% 109,42 109,58 GBP/USD 1,3527 +0,1% 1,3517 1,3489 Bitcoin BTC/USD 8.988,38 -1,6% 9.138,63 9.358,56

Der Dollar kam nach mauen US-Inflationsdaten und seinem jüngsten Höhenflug etwas zurück. Der Euro stieg nach den US-Daten bis an die Marke von 1,1950 Dollar und lag im späten US-Handel bei 1,1924 Dollar nach Ständen um 1,1850 Dollar am Vorabend. Das Pfund kam nach der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) unter Druck, konnte sich aber im späteren Handelsverlauf wieder etwas erholen. Die BoE hatte den Leitzins bestätigt - und das mit einer Mehrheit von 7 zu 2 Stimmen. Im Handel sei eine Bestätigung keine ausgemachte Sache gewesen, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung habe bei knapp 30 Prozent gelegen, hieß es. Lange Zeit hatte eine Zinserhöhung im Mai unter Experten als ausgemachte Sache gegolten, doch schwache Wirtschaftsdaten hatten zuletzt die Zweifel immer größer werden lassen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,33 71,36 -0,0% -0,03 +18,8% Brent/ICE 77,40 77,47 -0,1% -0,07 +18,6%

Die Ölpreise legten nach einem volatilen Verlauf auf Settlement-Basis erneut zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kletterte um 0,3 Prozent auf 71,36 Dollar und damit den höchsten Stand seit November 2014. Brent legte um 0,3 Prozent auf 77,47 Dollar zu. Marktteilnehmer sprachen allerdings von einer mittlerweile überkauften Situation nach den jüngsten deutlichen Gewinnen, maßgeblich ausgelöst vom Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,68 1.321,59 -0,1% -1,91 +1,3% Silber (Spot) 16,71 16,72 -0,1% -0,01 -1,3% Platin (Spot) 923,50 927,50 -0,4% -4,00 -0,7%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.