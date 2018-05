FRANKFURT (Dow Jones)--Die Talanx-Töchter Hannover Rück und HDI Global tun sich mit ihren margenstarken Spezialversicherungsgeschäften zusammen, um hier besser von den Wachstumschancen profitieren zu können. Dazu bringen beide Unternehmen ihre Specialty-Aktivitäten in ein neues Joint Venture ein, wie Talanx mitteilte. Die neue Gesellschaft HDI Global Specialty SE soll Agentur- und Spezialerstversicherungsgeschäft unter anderem in den Sparten Vermögensschadenhaftpflicht, Organhaftpflicht, Rechtsschutz, Sports and Entertainment, Luftfahrt, Offshore Energy und Tierversicherung zeichnen.

Im ersten Schritt soll HDI Global für 100 Millionen Euro die Mehrheit an der Hannover-Rück-Tochter Inter Hannover erwerben. Danach soll Inter Hannover in HDI Global Specialty SE umfirmieren. Die HDI Global SE bringt ihr Specialty-Portfolio in die neue Gesellschaft ein. Die HDI Global SE wird 50,2 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, Hannover Rück 49,8 Prozent der Anteile.

Die HDI Global Specialty startet mit einem Prämienvolumen von mehr als 1 Milliarde Euro und strebt ein deutliches organisches Wachstum an. Der jeweilige Ergebnisanteil von Hannover Rück SE und HDI Global SE soll aufgrund der guten organischen Wachstumschancen 2019 für beide Einheiten über dem jeweiligen Ergebnisbeitrag in der aktuell getrennten Struktur liegen.

Das Specialty-Geschäft wachse bei attraktiven überdurchschnittlichen Margen jedes Jahr deutlich stärker als das klassische Industriegeschäft. Das zeige den Bedarf, und davon wollten die Unternehmen profitieren. Das Joint Venture soll die gemeinschaftliche operative Tätigkeit Anfang 2019 aufnehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.