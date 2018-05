New York - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel zunächst nicht an ihre Klettertour der vergangenen Handelstage angeknüpft. Zwar bleiben die Preise weiter auf hohem Niveau. Die Verunsicherung wegen des US-Ausstiegs aus dem Atom-Deal mit dem Iran sowie der Lage im Nahen Osten hat sich jedoch zuletzt nicht weiter verschärft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 77,36 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kostete mit 71,32 Dollar ...

