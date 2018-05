Die Definition von Armut ist in den vergangenen Jahren weicher geworden. In der Hartz-IV-Diskussion spielt der Informationsstand der Bürger eine große Rolle.

Die aktuelle Debatte über Hartz IV hat bei vielen Bürgern zunächst den Eindruck verstärkt, dass hier einiges im Argen liegt und die Unterstützung von Hartz-IV-Beziehern zu wünschen übrig lässt. Noch vor knapp drei Jahren war die Mehrheit überzeugt, dass die Hartz-IV-Sätze angemessen oder sogar zu hoch seien. Diese Meinung teilen aktuell nur noch 40 Prozent der Bürger, während 39 Prozent die Sätze für zu niedrig halten. Die Mehrheit ist heute überzeugt, dass Bezieher von Hartz IV auf Einrichtungen wie die Tafel angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Nur 21 Prozent schließen sich der Bilanz von Gesundheitsminister Spahn an, dass die Hartz-IV-Sätze das Existenzminimum abdecken - und dass die Bezieher ihre Ernährung damit finanzieren können.

Allerdings basiert dieses Urteil teilweise auf Informationsdefiziten über die Höhe der staatlichen Unterstützung. Informiert man die Bürger darüber, was etwa eine bedürftige vierköpfige Familie an Hartz-IV-Leistungen erhält, verändern sich die Umfrageergebnisse gravierend. Während ohne nähere Informationen 39 Prozent die Staatshilfen für zu niedrig halten, sind es in Kenntnis der Unterstützungshöhe nur noch 25 Prozent. 42 Prozent der Informierten halten die Unterstützung für angemessen, zwölf Prozent für zu hoch.

Dabei spielt der Gerechtigkeitsgedanke eine große Rolle. Quer durch alle sozialen Schichten messen die Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...