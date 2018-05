Die Evotec-Aktie hat in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren und notiert aktuell auf einem Jahrestief bei rund 12,50 Euro. Dabei kannte der Titel des Biotech-Spezialisten in den Jahren zuvor nur den Weg steil nach oben (2016: +79,8%; 2017: +81,7%). Ein schleppender Jahresstart hat die Evotec-Anleger in den vergangenen Tagen verschreckt. Für positive Impulse könnte...

