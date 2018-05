Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend von den positiven Vorgaben der Wall Street profitiert. Die neuesten Inflationsdaten aus den USA hatten an den Märkten für Erleichterung gesorgt und die Befürchtungen bezüglich eines überraschend schnellen und starken Anstieges der US-Leitzinsen gedämpft. Höhere Zinsen könnten Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

Bei den US-Verbraucherpreisen ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel war im April die von Experten im Mittel erwartete leichte Beschleunigung der Teuerung ausgeblieben. Damit stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 1,16 Prozent auf 22 758,48 Punkte. Hongkongs Leitindex Hang Seng zog zuletzt sogar etwas stärker an. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland hingegen gab leicht nach./la/jha/

ISIN HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

