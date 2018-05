Zürich (ots) - Von Urs Paul Engeler



Im erbitterten, auch öffentlich ausgetragenen juristischen Streit

um den Verkauf der Kontrollmehrheit des Baustoff-Konzerns Sika durch

die Schenker-Winkler-Holding (SWH) der Gründerfamilie Burkard an die

französische Firma Saint-Gobain ist es in letzter Zeit erstaunlich

ruhig geworden. Umso intensiver verhandelten die drei Parteien hinter

den Kulissen. Heute in den frühen Morgenstunden schliesslich

unterzeichneten in Zürich die Vertreter der Sika AG, der SWH sowie

der Hofjurist von Saint-Gobain einen Deal, der alle Beteiligten

finanziell, unternehmerisch und prestigemässig zufrieden stellt.

Gleichzeit sollen alle laufenden oder angestrengten Gerichtsverfahren

beendet werden. Man spricht von einer "win-win-win"-Situation. Gemäss

dieser Vereinbarung verkauft die Holding der Familie Burkard ihre

Sika-Anteile (16,7 Prozent des Aktienkapitals und rund 52 Prozent der

Stimmrechte), wie bereits 2014 vertraglich fixiert, an Saint-Gobain.

Der ursprünglich ausgehandelte Preis von 2,8 Milliarden Franken für

das Paket wird dabei, mit Blick auf den gestiegenen Aktienkurs, auf

3,3 Milliarden Franken erhöht. Der französische Konzern Saint-Gobain

seinerseits verkauft aus dem erworbenen Paket knapp sieben Prozent

der Aktien zu einem Preis von 2,08 Milliarden Franken an das

Unternehmen Sika; diese sieben Prozent der Namensaktien werden, mit

den Ziel, den Kurs zu stützen, vernichtet. Saint-Gobain behält so für

eine Frist von mindestens zwei Jahren rund 10 Prozent der Aktien im

eigenen Besitz und wird damit grösster Aktionär des Schweizer

Unternehmens. An einer Generalversammlung, deren Datum noch nicht

fixiert ist, soll anschliessend die gesamte Aktienstruktur

grundlegend umgestaltet werden: eine Einheits-Namensaktie wird

eingeführt; die Inhaberaktien werden abgeschafft; ebenso fallen die

Vinkulierungsgrenze von fünf Prozent und die Möglichkeit eines

Opting-Outs (Verkauf eines Aktienpakets, ohne andern Aktionären ein

Angebots zu unterbreiten). Die drei Vertreter der Gründerfamilie,

darunter der Sprecher der Familie, Urs Burkard, verlassen den

Verwaltungsrat. Wer sie ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Möglich gemacht hat diese einvernehmliche Lösung insbesondere der

markant gestiegene Börsenkurs. So kann die Gründerfamilie den Vertrag

mit Saint-Gobain nicht nur formal einhalten, sondern sogar mit einem

deutlich höheren Gewinn abschliessen. Saint-Gobain darf dabei einen

Teil dieser Aktien zum stolzen Preis von über zwei Milliarden Franken

an die Sika weiter verkaufen, hat somit für zehn Prozent der

Sika-Beteiligung lediglich 1,22 Milliarden Franken bezahlt, ein

Betrag, der gut 600 Millionen Franken unter dem aktuellen Börsenwert

liegt. Das Sika-Management schliesslich, das diese Lösung nicht

selbst entwickelt hat und den teuren Zwei-Milliarden-Deal mit Hilfe

der UBS über Wandelanleihen und eventuell über eine spätere

Kapitalerhöhung finanzieren will, kann sich nun rühmen, die

Eigenständigkeit des schweizerischen Unternehmens gesichert zu haben.

Um den Deal finanziell stemmen zu können, stehen die Sika-Organe

allerdings unter gesteigertem Druck, den Aktienkurs hoch zu halten.

Und die neue Aktienstruktur (frei handelbare Inhaber-Aktien ohne

Vinkulierung macht die Firma künftig anfällig für Avancen anderer

Grossinvestoren und somit für neue Übernahmeversuche.



