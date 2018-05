Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2), das Unternehmen des berühmte Investors Warren Buffett hat Anfang 2016 erstmals Aktien von Apple (WKN:865985) gekauft und seitdem die Zahl der Aktien weiter erhöht. Berkshire hat so viele Apple-Aktien gekauft, dass der Technologiekonzern im vergangenen Jahr zur größten Beteiligung von Berkshire wurde. Berkshire enthüllte, dass man bis Ende 2017 satte 165,3 Millionen Aktien des Unternehmens zusammengekauft hätte. Am Donnerstagabend sagte Buffett in einem Interview mit CNBC, dass Berkshire zusätzliche 75 Millionen Aktien von Apple im ersten Quartal gekauft hätte, und zum gleichen Zeitpunkt machten sich die Analysten Sorgen über die kurzfristige Entwicklung der iPhone-Umsätze. Darüber hinaus ...

