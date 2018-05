Das für Energie zuständige Wirtschaftsministerium des Landes hat auf Anfrage von pv magazine die wichtigsten Eckdaten des Marktes zusammengetragen. Derzeit läuft die erste öffentliche Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen. Zudem ist das Land dabei, die Rahmenbedingungen für kleine Photovoltaik-Dachanlagen und Eigenverbrauch zu verbessern.Wie hoch war der Photovoltaik-Zubau 2017 in Luxemburg? Im Jahr 2016 betrug der PV-Zubau in Luxemburg 5,6 Megawatt installierte Leistung. Für 2017 sind die Daten noch nicht abschließend erhoben. Wir gehen jedoch aktuell davon aus, dass sich der Zubau in gleicher ...

