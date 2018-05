Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Dresden arbeitet seit mehr als 25 Jahren an Materialien und Herstellungstechnologien für kompakte Systeme zur Wärme- und Stoffübertragung, die auch in Kühlanwendungen Verwendung finden. Die entwickelten metallischen Strukturen zeichnen sich durch eine große volumenspezifische Austauschoberfläche und hohe Porosität aus. Eine besondere Stellung nehmen dabei das Verfahren des 3D-Siebdrucks sowie metallische Faserstrukturen ein.

Der 3D-Siebdruck basiert auf dem strukturierten, lagenweisen Auftragen von Metallpartikel enthaltende Siebdruckpasten mit einem Drucksieb. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...