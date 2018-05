DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Nvidia hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Auch der Ausblick des Chip-Herstellers fiel besser aus als prognostiziert. Für die Aktie ging es im nachbörslichen Handel dennoch um 1,7 Prozent auf 252,55 Dollar nach unten. Allerdings hatten die Titel den regulären Handel mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 260,13 Dollar beendet und damit auf einem Rekordhoch.

Das Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 1,24 Milliarden Dollar bzw. 1,98 Dollar je Aktie, nach 0,79 Dollar je Anteilsschein im Vorjahr. Bereinigt lag dieser im Auftaktquartal bei 2,05 Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenerwartung von 1,46 Dollar deutlich. Der Umsatz betrug 3,21 Milliarden Dollar, währen die Analysten dem Unternehmen lediglich 2,89 Milliarden Dollar zugetraut hatten.

Für das laufende zweite Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz zwischen 3,04 und 3,16 Milliarden Dollar. Die Konsensschätzung der Analysten liegt hier bei 2,95 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.722,30 +0,13% Nikkei-225 22.758,48 +1,16% Hang-Seng-Index 31.195,28 +1,25% Kospi 2.477,71 +0,55% Shanghai-Composite 3.172,60 -0,06% S&P/ASX 200 6.116,20 -0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Freitag die positiven Vorzeichen. Die Märkte der Region profitieren von überraschend schwach ausgefallenen US-Inflationsdaten, die schon am Donnerstag der Wall Street Auftrieb gegeben haben. Der unerwartet geringe Anstieg der Verbraucherpreise wird als Signal verstanden, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht noch mehr beschleunigen muss. Unter den Einzelwerten stürzen Q Tech in Hongkong um über 26 Prozent ab. Das Unternehmen erwartet, dass sich sein Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr wegen des schwachen chinesischen Smartphone-Markts und der aggressiven Preispolitik halbieren wird. Im April seien nur 10 Prozent mehr Kameramodule ausgeliefert werden. Ansonsten sind Technologiewerte in der ganzen Region gesucht. Sie folgen ihren US-Pendants nach oben und profitieren dabei unter anderem davon, dass die Apple-Aktie am Donnerstag ein neues Rekordhoch markierte. In Hongkong rückt das Schwergewicht Tencent um 1,5 Prozent vor.

US-NACHBÖRSE

Bei Nvidia nahmen Anleger die guten Geschäftszahlen zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um 2,9 Prozent auf 252,55 Dollar, nachdem sie im regulären Geschäft um 1,7 Prozent auf einen Rekordschlusskurs von 260,13 Dollar gestiegen war.

Auch Dropbox hatte mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Gleichwohl fiel die Aktie um 4,1 Prozent auf 30,70 Dollar. Sie hat seit dem Börsengang des Unternehmens im März dieses Jahres um gut 11 Prozent zugelegt.

Die Aktie von Trade Desk sprang in Reaktion auf die unerwartet gut ausgefallenen Zahlen des Unternehmens um 22,3 Prozent auf 64,49 Dollar nach oben. Das Unternehmen hatte vom Wachstum bei Online-Werbung profitiert, vor allem in den Segmenten mobiles Video und Streaming.

Symantec stürzten um 19,3 Prozent auf 23,54 Dollar ab. Der Anbieter von Sicherheitssoftware hatte zwar im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen, für das Geschäftsjahr aber einen Rückgang von Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.739,53 0,80 196,99 0,08 S&P-500 2.723,07 0,94 25,28 1,85 Nasdaq-Comp. 7.404,98 0,89 65,07 7,27 Nasdaq-100 6.963,55 1,02 70,33 8,87 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 769 Mio 921 Mio Gewinner 2.126 1.849 Verlierer 838 1.118 Unverändert 116 116

Fester - Ein niedriger als gedacht ausgefallener Preisauftrieb in den USA sorgte für gute Stimmung. Der Markt wertete die Daten als Signal, dass die US-Notenbank das Tempo bei den Zinserhöhungen nicht beschleunigen muss. Für Dow & Co war es bereits der sechste Handelstag in Folge mit Aufschlägen. Die globalen Entwicklungen nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen rückten in den Hintergrund. Gesucht waren vor allem Technologiewerte, angetrieben von Apple. Sie gewannen 1,4 Prozent und kletterte im Verlauf erneut auf ein Rekordhoch. Für Facebook ging es um 1,6 Prozent nach oben, Intel gewannen 1,2 Prozent und Microsoft 1,0 Prozent. Der Halbleiter Subindex im S&P-500 gewann fast 2 Prozent, der Subindex Telekommunikationsdienstleister ebenfalls und der Technologie-Hardware-Index 1,2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 -1,2 2,53 131,6 5 Jahre 2,83 -1,0 2,84 90,5 10 Jahre 2,97 -3,8 3,00 52,2

Die US-Anleihen profitieren vom mäßigen Preisauftrieb in den USA. Für die Rendite der zehnjährigen Titel ging es um 4 Basispunkte auf 2,97 Prozent nach unten. Zudem wurde der Rentenmarkt als sicherer Hafen von den Spannungen im Nahen Osten gestützt, wo Israel und der Iran immer offener einen militärischen Schlagabtausch vollziehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1907 -0,1% 1,1917 1,1860 -0,9% EUR/JPY 130,22 -0,1% 130,40 130,36 -3,7% EUR/GBP 0,8812 -0,0% 0,8815 0,8765 -0,9% GBP/USD 1,3513 -0,0% 1,3517 1,3529 -0,1% USD/JPY 109,37 -0,0% 109,42 109,91 -2,9% USD/KRW 1069,35 +0,4% 1065,50 1071,54 +0,2% USD/CNY 6,3449 -0,1% 6,3492 6,3640 -2,5% USD/CNH 6,3371 +0,1% 6,3299 6,3607 -2,7% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8499 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7540 +0,1% 0,7532 0,7477 -3,6% NZD/USD 0,6966 +0,0% 0,6965 0,6925 -1,9% Bitcoin BTC/USD 9.000,67 -1,5% 9.138,63 9.377,16 -34,1%

Der Dollar kam nach mauen US-Inflationsdaten und seinem jüngsten Höhenflug etwas zurück. Der Euro stieg nach den US-Daten bis an die Marke von 1,1950 Dollar und lag im späten US-Handel bei 1,1924 Dollar nach Ständen um 1,1850 Dollar am Vorabend. Das Pfund kam nach der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) unter Druck, konnte sich aber im späteren Handelsverlauf wieder etwas erholen. Die BoE hatte den Leitzins bestätigt - und das mit einer Mehrheit von 7 zu 2 Stimmen. Im Handel sei eine Bestätigung keine ausgemachte Sache gewesen, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung habe bei knapp 30 Prozent gelegen, hieß es. Lange Zeit hatte eine Zinserhöhung im Mai unter Experten als ausgemachte Sache gegolten, doch schwache Wirtschaftsdaten hatten zuletzt die Zweifel immer größer werden lassen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,29 71,36 -0,1% -0,07 +18,7% Brent/ICE 77,30 77,47 -0,2% -0,17 +18,5%

Die Ölpreise legten nach einem volatilen Verlauf auf Settlement-Basis erneut zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kletterte um 0,3 Prozent auf 71,36 Dollar und damit den höchsten Stand seit November 2014. Brent legte um 0,3 Prozent auf 77,47 Dollar zu. Marktteilnehmer sprachen allerdings von einer mittlerweile überkauften Situation nach den jüngsten deutlichen Gewinnen, maßgeblich ausgelöst vom Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,98 1.321,59 -0,1% -1,62 +1,3% Silber (Spot) 16,70 16,72 -0,2% -0,03 -1,4% Platin (Spot) 923,80 927,50 -0,4% -3,70 -0,6% Kupfer-Future 3,09 3,09 -0,0% -0,00 -6,7%

Der Goldpreis erholte sich etwas nach zuletzt drei Tagen mit Abgaben. Gestützt wurde er von der Aussicht auf ein weiterhin nur gemächliches Anziehen der geldpolitischen Zügel in den USA nach den neuen Preisdaten. Dazu kam der leicht nachgebende Dollar. Die Feinunze verteuerte sich zum US-Settlement um 0,7 Prozent auf 1.322 Dollar und lag damit auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ATOMSTREIT IRAN I

Trotz ihres Ausstiegs aus dem Atomabkommen beharren die USA auf der Fortsetzung der internationalen Kontrollen der iranischen Nuklearanlagen im bisherigem Umfang. Washington erwarte, dass Teheran weiter mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) kooperiere, sagte ein US-Regierungsmitarbeiter in Washington der Nachrichtenagentur AFP. Dies gelte unabhängig davon, ob das Atomabkommen "in Kraft bleibt oder nicht".

ATOMSTREIT IRAN II

Nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran gehen die USA gezielt gegen Finanzquellen der mächtigen iranischen Revolutionsgarden vor. Das Finanzministerium verhängte nach eigenen Angaben Sanktionen gegen ein Netzwerk, das Millionensummen in Dollars umgetauscht und an die Garden geschleust habe soll.

HENKEL

kauft die kanadische Jempak Corporation, einen Hersteller von Wasch- und Spülmitteln. Verkäuferin ist die Acasta Enterprises Inc, die 118 Millionen kanadische Dollar bzw umgerechnet 77 Millionen Euro für den Verkauf ihrer Tochter erhält.

DROPBOX

Die Einnahmen kletterten im ersten Geschäftsquartal um 28 Prozent auf 316,3 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde stieg um 3,2 Prozent auf 114,30 Dollar. Unter dem Strich stieg der Verlust wegen einer massiv erhöhten aktienbasierten Vergütung nach dem Börsengang im März auf 465,5 Millionen von 33,1 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente die Dropbox Inc 8 Cent je Aktie. Analysten hatten nur mit 5 Cent je Anteil gerechnet. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit Umsätzen von 325 Millionen bis 331 Millionen Dollar. Im Geschäftsjahr 2018/19 prognostiziert Dropbox Einnahmen von 1,34 Milliarden bis 1,36 Milliarden Dollar.

NEWS CORP

hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz um 6 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar gesteigert und dabei von seinem digitalen Immobiliengeschäft, dem Buchverlag und günstigen Wechselkurseffekten profitiert. Wertberichtigungen im australischen TV-Geschäft und in der nordamerikanischen Werbesparte News America Marketing führten jedoch zu einem Nettoverlust von 1,1 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 1,94 Dollar je Aktie. Diese Sonderposten herausgerechnet erreichte der Gewinn je Aktie 6 Cent und damit die Analystenprognosen. Den Umsatz hatten Analysten auf 1,99 Milliarden Dollar geschätzt.

