Magnum und Alexander Wang präsentieren in Cannes die Magnum x Alexander Wang-Kühltasche, mit der der Designer Menschen dazu animieren will, ihre sinnliche Seite zu entdecken. Bella Hadid zeigt, was für sie "die Kunst zu genießen" bedeutet.



Die Premium-Eismarke Magnum, Designer Alexander Wang und Supermodel Bella Hadid präsentierten am heutigen Donnerstag, den 10. Mai, beim jährlichen Treffen der internationalen Filmbranche in Cannes ihre Zusammenarbeit mit Magnum im Rahmen der Kampagne "Die Kunst zu genießen". Bestandteil der Kooperation ist ein Kurzfilm mit Bella Hadid und Alexander Wang, der eine Hommage an die Eisikone und ihren Qualitätsanspruch ist. In Cannes enthüllte Magnum ein weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit: eine limitierte, handgefertigte Magnum x Alexander Wang-Kühltasche. Handwerkliche Expertise und Liebe zum Detail verbinden Alexander Wang und die Marke Magnum.



Bella Hadid betrat zusammen mit Alexander Wang die Bühne an der Croisette, um gemeinsam mit ihm die Magnum-Kampagne "die Kunst zu genießen" zu feiern. Im Gespräch betonten sie, wie wichtig es ist, jeden Genussmoment im Leben bewusst wahrzunehmen. Diese Haltung verkörpert Bella Hadid im echten Leben und in ihrer Rolle in Magnums neuestem Kurzfilm.



Außerdem präsentierten Magnum und Alexander Wang die im Rahmen ihrer Zusammenarbeit entstandene mit Leder bezogene Kühltasche. Durch die Kooperation der beiden Marken wird ein einfacher Alltagsgegenstand zu einem eleganten und luxuriösen Accessoire zur Aufbewahrung des Premium-Eises. Alexander Wang erklärte im Anschluss an die Pressekonferenz: "Ich freue mich sehr, die von mir designte Magnum-Kühltasche hier in Cannes präsentieren zu können: das Ergebnis monatelanger harter Arbeit für ein wirklich einzigartiges Projekt. Wie Sie hoffentlich sehen werden, ist die Tasche so designt, dass sie dieselbe handwerkliche Expertise widerspiegelt, für die auch die Marke Magnum steht. Dank dieser Zusammenarbeit können Sie nun ein verführerisches Magnum genießen, wann und wo Sie wollen."



Bella Hadid sagte: "Ich bin sehr dafür, das Leben in vollen Zügen auszukosten und freue mich deshalb über die Zusammenarbeit mit Alexander Wang und Magnum für dieses Projekt. Mit der Magnum x Alexander Wang-Kühltasche kann man immer und überall einen sinnlichen Moment erleben. Ich habe die gemeinsame Arbeit sehr genossen und hoffe, dass wir auch andere dazu inspirieren, die Genussmomente im Leben bewusst wahrzunehmen."



DIE MAGNUM X ALEXANDER WANG-KÜHLTASCHE



Die Magnum x Alexander Wang-Kühltasche ist eine luxuriöse, lederbezogene handgefertigte Kühltasche in limitierter Auflage, die den ästhetischen Anspruch von Magnum und Alexander Wang unterstreicht. Alexander Wangs unkonventionelles Modeverständnis verleiht dieser ungewöhnlichen Partnerschaft Sinnlichkeit und Eleganz. Exklusiv präsentiert wurde die Tasche auf der heutigen Pressekonferenz in Cannes, nachdem sie im bereits vorgestellten Kurzfilm mit Bella Hadid einen ersten Auftritt hatte.



Die limitierte Magnum x Alexander Wang-Kühltasche ist ab sofort weltweit auf www.alexanderwang.com zum Preis von 895 EUR erhältlich. Auf magnumicecream.com gibt es außerdem im Zeitraum vom 21. Juni bis 8. August 2018 die Chance eine von drei Taschen zu gewinnen.



MAGNUM BY ALEXANDER WANG & BELLA HADID



Im Anschluss an die Pressekonferenz baten Alexander Wang und Bella Hadid die Gäste an die Magnum Dipping Bar, wo sie ihre persönlichen Magnum-Lieblingsrezepte kreierten.



DAS DESIGNER-MAGNUM VON ALEXANDER WANG



In diesem Jahr wurde die Magnum Dipping Bar im Sinne der ganz speziellen Vision von Alexander Wang gestaltet - einfach, elegant und clever. Sein persönliches Magnum kreierte Alexander Wang, indem er schwarzen Zucker, essbares Kohlepulver, knusprigen schwarzen Sesam und feine schwarze Zuckerperlen auf cremiges Eis streute. Das Ganze wurde durch eine Schokoladenmünze mit "AW"-Prägung gekrönt.



DAS FASZINIERENDE MAGNUM VON BELLA HADID



Bella Hadid dekorierte ihr schwarzes Magnum mit goldenem Knisterzucker und goldenen Schokoladenstückchen. Abgerundet wurde die Kreation durch eine Schokoladenmünze mit "B"-Prägung als Inbegriff der Kampagne "Die Kunst zu genießen".



