Hier geht's zum Video

Während sich im Euroraum die Konjunkturdaten eintrüben, mehren sich in den USA die Anzeichen für ein Überhitzen der Wirtschaft. Warum sich die Entwicklungen an den Kapitalmärkten bereits auf kurze Sicht umkehren könnten, erläutert Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.