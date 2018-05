In Spanien hat sich die Inflation trotz eines kräftigen Aufschwungs der Wirtschaft abgeschwächt. Im April seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozent geklettert, teilte die Statistikbehörde INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mit. Die erste Erhebung wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt.

Im März hatten die Verbraucherpreise noch um 1,3 Prozent zugelegt. Seit der Jahreswende ist die Inflation in Spanien trotz eines robusten Aufschwungs ungewöhnlich schwach. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im April um 0,8 Prozent. Auch in dieser Abgrenzung wurde die erste Schätzung wie von Experten erwartet bestätigt./tos/bgf/jha/

