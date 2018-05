Die Baader Bank hat Talanx nach Quartalszahlen des Versicherers auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die ansonsten weitgehend erwartungsgemäßen Resultate seien durch ein überraschend schwaches Geschäft in der Sparte Industrieversicherung überschattet worden, schrieb Analyst Daniel Bischof am Freitag in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen. Dazu komme die anhaltende Schwäche in der deutschen Feuer-Industrieversicherung. Derweil sehe die Solvabilität des Konzerns überraschend gut aus, und das neue Gemeinschaftsunternehmen im Spezial-Versicherungsgeschäft mit der Tochter Hannover Rück erscheine angesichts der Überschneidungen der entsprechenden Aktivitäten sinnvoll./gl/zb

Datum der Analyse: 11.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000TLX1005

