Die Commerzbank hat SLM Solutions nach Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 39 Euro belassen. Der Hersteller von 3D-Druckern sei zwar im wesentlichen so schwach wie von ihm erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beruhigen sollte aber, dass nach Aussagen des Finanzchefs vom dritten Quartal an Aufträge von "hochkarätigen" europäischen Kunden zu erwarten sind./la/zb

Datum der Analyse: 11.05.2018

