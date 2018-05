FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im frühen Handel ein paar Punkte nach unten. Für den Tag wird mit einem dünnen Handelsvolumen gerechnet, weil sich viele Marktteilnehmer wegen des Brückentags bereits in das lange Wochenende verabschiedet haben. Das birgt wie üblich die Gefahr, dass die Volatilität zunimmt, was sich bisher allerdings nicht abzeichnet.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 13,5 auf 13.023 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.055 und das Tagestief bei 13.016,5 Punkten. Umgesetzt wurden 2.263 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2018 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.