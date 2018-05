Zürich - Europas Top-Konzerne waren im vergangenen Jahr Wachstumsweltmeister: Die 265 europäischen Unternehmen, die es aktuell in das Ranking der 1000 umsatzstärksten Unternehmen der Welt schaffen, konnten ihren Umsatz insgesamt um zehn Prozent steigern. Die 327 nordamerikanischen Unternehmen im Ranking erzielten hingegen ein Umsatzplus von acht Prozent, die 361 asiatischen Konzerne kamen nur auf ein Wachstum von sechs Prozent.

Auch beim Gewinnwachstum hatten Europas Grossunternehmen die Nase vorn: Ihr operativer Gewinn (EBIT) kletterte um 21 Prozent, während die asiatischen und nordamerikanischen Konzerne Wachstumsraten von lediglich 16 bzw. neun Prozent meldeten.

Nach wie vor aber bleiben US-Unternehmen in Sachen Profitabilität das Mass aller Dinge: Ihre durchschnittliche Marge betrug im vergangenen Jahr 13,2 Prozent. Die europäischen Konzerne kamen auf eine Marge von 10,4 Prozent, die asiatischen sogar nur auf 8,0 Prozent. Damit wirtschafteten die US-Unternehmen im vergangenen Jahr gut ein Viertel profitabler als die europäische Konkurrenz. Immerhin: Eine klare Mehrheit der europäischen Unternehmen - 61 Prozent - konnte im vergangenen Jahr die Marge erhöhen. In Asien gelang dies 53 Prozent, in Nordamerika nur jedem zweiten Unternehmen.

Das sind Ergebnisse einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die die Bilanzzahlen der jeweils 1000 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen der Welt (ohne Banken und Versicherungen) analysiert.

Marcel Stalder, CEO von EY in der Schweiz, erklärt: «Viele europäische Unternehmen befinden sich mitten in einer Transformation von einer analogen Welt hin zu einer digitalen Welt. Diese ist geprägt von wachsender Volatilität, Komplexität und Ambiguität. Dabei ist es erfreulich zu beobachten, dass die europäische Wirtschaft hinsichtlich Umsatz und Gewinnwachstum im vergangenen Jahr einen grossen Schritt nach vorn gemacht hat. Unter anderem ist dies auf die deutlich anziehende Konjunktur auch in den ehemaligen europäischen Krisenländern zurückzuführen». Die Mehrheit der europäischen Konzerne - 88 Prozent - konnte den Umsatz steigern, in Nordamerika gelang das 83 Prozent, in Asien nur 66 Prozent. Allerdings gibt Stalder zu bedenken:

«2017 weisen europäische Unternehmen im Schnitt weniger Profitabilität aus, was in erster Linie auf die Branchenverteilung zurückzuführen ist. Die gewinnstärksten Unternehmen sind weiterhin in der Telekommunikations- und IT-Branche angesiedelt und kommen meist aus den USA oder China. Europa leidet hingegen nach ...

