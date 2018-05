FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Bundesanleihen geht es im frühen Handel am Freitag nach oben. Zum Wochenschluss stehen kaum relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Der Fokus richtet sich deshalb weiterhin auf die politische Nachrichtenlage in Italien und im Nahen Osten.

Auf Sicht der kommenden 14 Tage dürften nach Einschätzung der Anleihestrategen der BayernLB die zehnjährigen Bundesanleihen vor dem Hintergrund des anhaltend schwachen Inflationsumfeldes, des angeschlagenen Konjunktursentiments und neutraler US-Vorgaben sowie der erhöht bleibenden Reinvestitionsvolumen der EZB in einem Seitwärtskanal zwischen 0,5 und 0,61 Prozent rentieren.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel um 15 Ticks auf 159,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,07 Prozent und das Tagestief bei 158,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.639 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt vier Ticks auf 131,15 Prozent.

