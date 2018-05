Während beim DAX die Diskussionen anhalten, ob wir uns wohl in einem Bullen- oder Bärenmarkt befinden, hat der TecDAX schon längst wieder neue Hochs erklommen. Da habe ich mir die Frage gestellt, was die Technologiewerte treibt, und ob es so noch lange weitergehen kann. Die außergewöhnliche Performance Hier bei The Motley Fool raten wir regelmäßig, sich nicht nur die bekannten Dickschiffe anzuschauen, sondern auch gezielt nach attraktiven Nebenwerten zu fahnden, die oft größeres Potenzial haben. Zum aktuellen Stand sind die Chancen gut, mit einer solchen Strategie den DAX zu schlagen. Denn während der Bluechip-Index seitwärts läuft, ist der TecDAX im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...