Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag etwas fester in den Börsenhandel gestartet. Rückenwind liefern die guten Vorgaben von der Wall Street. In den USA war die befürchtete Beschleunigung der Inflation im April ausgeblieben, was laut Händlern Druck von der US-Notenbank Fed nimmt, die Leitzinsen schneller ...

