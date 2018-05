Düsseldorf - Die Mitglieder des Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) haben sich gestern mit 7:2 Stimmen erneut gegen eine Verschärfung der monetären Rahmenbedingungen in Großbritannien ausgesprochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Noch Mitte April habe die implizite Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Verschärfung und eine Anhebung der Bank Rate durch die Notenbank um 25 BP auf der gestrigen MPC-Sitzung bei mehr als 90% gelegen. Enttäuschende BIP-Zahlen aus dem 1. Quartal 2018 vom 27. April - mit nur +0,1% gg. Vq. sei der niedrigste Zuwachs seit dem Schlussquartal 2012 verzeichnet worden - und eine Inflation, die im März (2,5% gg. Vj.) klar auf der Unterseite überrascht habe (BoE-Projektion vom Februar: 2,8%), hätten die britischen Währungshüter jedoch vor diesem Schritt zurückschrecken lassen. Mit Blick auf die nach unten revidierten Inflationsprognosen der Notenbank und die nur verhaltenen Konjunkturerwartungen der Analysten habe sich das Fenster für eine Leitzinserhöhung nach Erachten der Analysten komplett geschlossen. Auch für ihren restlichen Prognosehorizont (bis Ende 2019) würden die Analysten nicht mehr mit einem entsprechenden Beschluss durch die MPC-Mitglieder rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...