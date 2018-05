Der amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark Corporation (ISIN: US4943681035, NYSE: KMB) wird eine Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 3. Juli 2018 (Record date: 8. Juni 2018). Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet Kimberly-Clark 4,00 US-Dollar pro Aktie aus. Basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 103,83 US-Dollar (Stand: 10. Mai ...

