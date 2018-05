FRANKFURT (BaFin) -

Die dänische Versicherungsaufsicht Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) hat die BaFin darüber informiert, dass die Liquidatoren der dänischen Versicherungsgesellschaft Alpha Insurance A/S am 8. März 2018 einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt haben.

