Frankfurt am Main und Wesel (pts012/11.05.2018/09:16) - Ein Solarprojekt des deutschen Projektentwicklers SOVENTIX wurde auf der Crowdinvesting Plattform ecoligo.investments erfolgreich finanziert. Das Finanzierungsziel von 130.000 EUR wurde bereits nach 26 Tagen erreicht. Das Projekt in einem chilenischen Weinanbaugebiet wurde von 62 Crowdinvestoren finanziert. Sie erhalten eine Verzinsung von 5,00 % bei einer Darlehenslaufzeit von 4 Jahren. Nach dem Erfolg dieses Projekts - das Erste aus der Zusammenarbeit der beiden deutschen Solarfirmen ecoligo und SOVENTIX - werden weitere Projekte in Chile, Südafrika und der Dominikanischen Republik folgen. "Die schnelle Finanzierung dieses Projekts zeigt das große Potenzial von Crowdinvesting für Photovoltaikanlagen. Es bietet Privatinvestoren die Chance, die weltweite Energiewende voranzutreiben und ein wirtschaftlich attraktives Investment zu tätigen. Wir sehen eine stark steigende Nachfrage in diesem Bereich. Deswegen planen wir weitere Projekte mit ecoligo. Wir wollen gemeinsam die Energiewende in sonnenreichen Gebieten weiter voranbringen", fasst Thorsten Preugschas, CEO der SOVENTIX GmbH das Ergebnis zusammen. Die erfolgreich finanzierte 95 kWp Photovoltaikanlage versorgt ein Weingut im Zentralchile mit umweltfreundlichem Solarstrom. Das Weingut "Las Lomas", in der "Comuna de Peralillo" gelegen, nutzt die Solarenergie für sein Bewässerungssystem. Das Weingut gehört zu Cono Sur, einem Produzenten von qualitativ hochwertigen Weinen und einem Exporteur in europäische Länder, unter anderem auch nach Deutschland. Mit dem Einsatz der Solaranlage sollen jährlich etwa 58 Tonnen CO2 Emissionen einspart werden. Die Photovoltaikanlage wurde von SOVENTIX, einem führenden, international agierenden Projektentwickler realisiert. Sie ist seit Februar 2018 in Betrieb. Die Firma ist außerdem zuständig für die zukünftige Betriebsführung und Wartung. SOVENTIX realisiert Projekte weltweit und verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt. Neben Crowdfunding-Projekten entwickelt und realisiert SOVENTIX Großprojekte für institutionelle Investoren, wie den Solarpark Monte Plata, der mit einer Leistung von rund 33,4 MWp der größte Solarpark der Karibik ist. Das Projekt war bereits das Sechste, das über die Crowdinvesting-Plattform ecoligo.investments erfolgreich finanziert wurde. Die Plattform konzentriert sich auf Solarprojekte zur Stromversorgung von Gewerbe- und Industriekunden in Entwicklungs- und Schwellenländern. Weitere Projekte in Ghana, Kenia und auf den Philippinen mit Kapazitäten von 9 bis 132 kWp wurden bereits zuvor über die Plattform finanziert. Dies unterstreicht das Potenzial von Crowdinvesting, die bisherige Finanzierungslücke für eine Vielzahl von Solarprojekten in diesen Ländern zu überbrücken, sodass Unternehmen im Sonnengürtel von preiswerter, sauberer Energie profitieren können. Die Plattform ecoligo.investments wurde von der ecoligo GmbH initiiert, welche mit der SOVENTIX GmbH kooperiert, um solche Projekte zu finanzieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ecoligo.investments/soventix-las-lomas Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender, international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf http://www.soventix.com Über ecoligo invest GmbH ecoligo.investments ist eine von der ecoligo GmbH initiierte Crowdinvesting-Plattform für erneuerbare Energien Projekte mit einem Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Im Rahmen des Betriebs der Plattform kooperiert die ecoligo GmbH mit der CrowdDesk GmbH. Dabei konzentriert sich die ecoligo GmbH auf die Identifizierung und Auswahl geeigneter Projekte, die dem Crowdinvesting-Plattform Betreiber ecoligo invest GmbH, einer 100-%igen Tochtergesellschaft der CrowdDesk GmbH, zur Vermittlung vorgeschlagen werden. Erfahren Sie mehr unter http://www.ecoligo.investments Pressekontakte: ecoligo invest GmbH Martin Jendrischik +49 151 239 157 80 martin.jendrischik@ecoligo.investments SOVENTIX GmbH Jan Hutterer +49 172 346 28 31 presse@soventix.com (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Thorsten Preugschas Tel.: +49 203 449860110 E-Mail: info@soventix.de Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180511012

