ZÜRICH/PARIS (Dow Jones)--Saint-Gobain und der Schweizer Bauchemiekonzern Sika haben den jahrelangen Übernahmestreit beigelegt. Der französische Konzern verständigte sich mit der Sika-Gründerfamilie Burkard auf eine Übereinkunft, mit der die seit über drei Jahren schwelende Auseinandersetzung beendet wird. Saint-Gobain verzichtet nun darauf, die Kontrolle an dem kleineren Konkurrenten zu übernehmen.

Im Zuge des komplexen Deals übernimmt Saint-Gobain die Schenker-Winkler Holding AG von der Burkard-Familie für 3,22 Milliarden Schweizer Franken. Schenker-Winkler hält rund 17 Prozent an Sika. Gleichzeitig reicht Saint-Gobain der Mitteilung zufolge etwa 7 Prozent der Anteile direkt weiter an Sika für 2,08 Milliarden Franken. Im Endeffekt verbleiben 10,8 Prozent an Sika bei den Franzosen.

Zudem soll die Aktienstruktur von Sika vereinfacht werden. Bisher war es angesichts von zwei Aktienklassen möglich, mit einer Minderheit des Kapitals die Stimmrechtsmehrheit zu übernehmen. So wollte ursprünglich Saint-Gobain mit dem Kauf von rund 17 Prozent der Sika-Anteile auf einen Stimmrechtsanteil von 52 Prozent kommen. Mit der Verständigung der beiden Unternehmen soll künftig der Anteil am Kapital dem Stimmrechtsanteil entsprechen, so dass eine Aktie einer Stimme entspreche.

May 11, 2018 03:24 ET (07:24 GMT)

