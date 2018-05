Novavisions übernimmt Bloxolid GmbH DGAP-News: Novavisions AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Novavisions übernimmt Bloxolid GmbH 11.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Novavisions übernimmt Bloxolid GmbH Rotkreuz (Schweiz), 11. Mai 2018 - Novavisions AG gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Bloxolid GmbH mit Sitz in Isernhagen, Deutschland, vollständig zu übernehmen. Bloxolid verbindet reale Werte wie Edelmetalle mit der Blockchain-Technologie und schafft damit eine neue Klasse sicherer Vermögensanlagen. Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zur vollständigen Übernahme von 100% der Bloxolid GmbH wird an der Generalversammlung am 18. Juli 2018 den Aktionären der Novavisions AG beantragt werden. Die Gesellschafter der Bloxolid GmbH halten nach der Transaktion zwei Drittel des Aktienkapitals der Novavisions AG. Im Weiteren wird der Generalversammlung ein neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen, mit neuen Mitgliedern aus dem Umfeld der Bloxolid GmbH und den bisherigen Verwaltungsräten der Novavisions AG. Die offizielle Einladung zur Generalversammlung erfolgt Mitte Juni 2018. Für Informationen über Bloxolid wird auf die Webseite www.bloxolid.com verwiesen. Kontakt: Novavisions AG Claudia Schumacher Grundstraße 12 CH-6343 Rotkreuz E-Mail: claudia.schumacher@novavisions.com www.novavisions.com 11.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 684841 11.05.2018

ISIN CH0012192198

AXC0087 2018-05-11/09:59