Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag etwas fester in den Börsenhandel gestartet. Rückenwind liefern die guten Vorgaben von der Wall Street. In den USA war die befürchtete Beschleunigung der Inflation im April ausgeblieben, was laut Händlern Druck von der US-Notenbank Fed nimmt, die Leitzinsen schneller zu erhöhen als geplant. Dies hilft den Aktienkursen und hatte auch die Börsen in Asien beflügelt.

Die Tokioter Börse hat am Freitag im Sog der Wall Street und unterstützt von positiven Geschäftszahlen grosser Unternehmen gar auf ein Dreimonatshoch zugelegt. Am Donnerstag war die Schweizer Börse wegen eines Feiertags geschlossen gewesen. Viele Händler haben dies genutzt und sich bereits in ein verlängertes Wochenende verabschiedet.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,01 Prozent im Plus bei 8'985,01 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,26 Prozent auf 1'490,27 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt 0,16 Prozent auf ...

