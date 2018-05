Da wichtige Indizes weiterhin in der Nähe von Rekordhochs gehandelt werden, ist es schwieriger geworden, wertvolle Aktien zu günstigen Preisen zu erbeuten. Wenn du aber solche Aktien findest, und wenn diese Aktien zufällig eine Dividendenrendite von 3 % aufweisen, dann bieten sie dir eine Chance auf solide Renditen - und das in einer Zeit, in der viele Aktien überteuert sind. Sowohl Williams Sonoma (WKN:867980) als auch Ford Motor Company (WKN:502391) bieten den Investoren genau diese Möglichkeit. Hier ist der Grund. Der Schlüssel zum Einzelhandel Bei der Suche nach ultra-billigen Aktien werden die Investoren feststellen, dass viele große Einzelhändler auf Talfahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...