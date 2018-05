Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid vor Jahreszahlen von 900 auf 870 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Angesichts des vorherigen, detaillierten Ausblicks des britischen Energiekonzerns dürften die Resultate keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laybutt senkte in Reaktion auf die bereits vorgelegten Geschäftszahlen seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2020./la Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-05-11/10:34

ISIN: GB00BDR05C01