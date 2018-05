BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 10-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 10/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6544306.597 251.2885074 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 10/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3545951.295 13.09870819 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 10/05/2018 IE00B7SD4R47 57621 EUR 13502574.03 234.3342537 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 10/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6622281.21 6.3375236 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 10/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 11274184.39 269.3307307 Daily ETP



Boost ShortDAX 10/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4489105.322 5.7956919 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/05/2018 IE00B7Y34M31 229133 USD 139292979.4 607.9132182 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 10/05/2018 IE00B8K7KM88 2818272 USD 16077750.25 5.7048256 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22723083.44 1216.699692 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 10/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24702264.55 2.2037788 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/05/2018 IE00B7ZQC614 61552103 USD 105096904.4 1.7074462 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 10/05/2018 IE00B7SX5Y86 1900617 USD 42958739.08 22.6025228 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 10/05/2018 IE00B8HGT870 768355 USD 18522477.58 24.1066663 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 10/05/2018 IE00B6X4BP29 29475 USD 2907315.527 98.6366591 Daily ETP



Boost Copper 3x 10/05/2018 IE00B8JVMZ80 134410 USD 2984411.011 22.203787 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 10/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1783990.898 55.7549426 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2018 IE00B8VC8061 268722196 USD 44591949.31 0.1659407 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2018 IE00B76BRD76 202050 USD 7240764.138 35.8364966 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 10/05/2018 IE00B7XD2195 8158018 USD 25440903.95 3.1185153 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 10/05/2018 IE00B8JG1787 7715 USD 746407.7371 96.7476004 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2003763.281 35.66684373 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 10/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2319704.553 62.07896146 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 10/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 682780.5037 174.6688421 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 10/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 37340785.91 50.28648948 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 10/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2030948.05 233.8185643 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 10/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 247653963.4 4808.814823 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 10/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 163743644.5 20115.92684 Daily ETP



Boost Palladium 10/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 865327.5616 46.560536 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 10/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1312542.83 138.5854535 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 682733.4558 140.3934723 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 10/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 441153.6584 3.2689914 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 10/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 345814.0249 66.5026971 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 10/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 372503.9003 84.7755804 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 10/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 741280.1745 86.1552969 Daily ETP



Boost Silver 2x 10/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 794657.7127 61.0570659 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 10/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 619959.007 42.3527126 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/05/2018 IE00B873CW36 4959511 EUR 35051490.79 7.0675296 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 10/05/2018 IE00B8NB3063 370553 EUR 41652487.46 112.4062886 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 171255.7757 133.7935748 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 15802883.95 47.2714229 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1439293.547 130.7260261 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 55968102.7 56.1621429 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 112129.1678 136.5763311 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8163070.233 50.89068996 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 236532.7353 94.6130941 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 10/05/2018 IE00BKS8QT65 106211 USD 9393782.029 88.4445305 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/05/2018 IE00BLS09N40 614106 EUR 21786910.98 35.4774436 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 10/05/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3661657.028 16.1306477 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/05/2018 IE00BLNMQS92 37400 EUR 3852409.679 103.0056064 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/05/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3110447.408 39.8867355 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 10/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1351198.243 22.4049586 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 10/05/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1598786.295 71.768474 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 890899.7613 51.2453127 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 10/05/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 775933.6744 33.6484681 Short Daily ETP



Boost Brent 10/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8799611.438 26.0641961 Oil ETC



Boost Gold 10/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2574678.412 26.832424 ETC



Boost Natural Gas 10/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 500536.8123 20.2228925 ETC



Boost BTP 10Y 5x 10/05/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 13606986.99 40.0499985 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 10/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2617481.209 48.764461 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 10/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 972375.2463 94.8288713 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 10/05/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 1074161.638 73.6433318 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 10/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2047521.982 87.9444198 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/05/2018 IE00BYTYHS72 29670 USD 2364632.029 79.6977428 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 10/05/2018 IE00BYTYHR65 712057 USD 5319613.718 7.4707695 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8114380.847 245.9201372 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 10/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1239616.221 20.7752266 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/05/2018 IE00BYTYHQ58 119139399 USD 10830927.02 0.0909097 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 10/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8623570.841 168.1565205 ETP



Boost Bund 30Y 3x 10/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 300328.7757 102.1526448 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 10/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26004667.96 10079.32867 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 10/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 417445.3857 119.2701102 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R23



Copyright RTT News/dpa-AFX